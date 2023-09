Caos Mediaset, furia Berlusconi su Berlinguer: “Come si permette?”

Non sarebbe partita nel migliore dei modi la collaborazione di Bianca Berlinguer e Mediaset. Non per i risultati fin qui ottenuti, che sono stati più che buoni sul fronte ascolti e share, quanto piuttosto per ciò che sarebbe avvenuto a telecamere spente. A spiegare la vicenda è il quotidiano Il Foglio, tramite un articolo a firma di Carmelo Caruso, che parla di un Pier Silvio Berlusconi infuriato.

“La Rai riprenderebbe Berlinguer domani, Mediaset la riporterebbe stasera”, chiosa Caruso, affermando che nella seconda puntata di È sempre Cartabianca la giornalista avrebbe esternato le sue difficoltà a inserirsi nel mondo Mediaset. Frasi che avrebbero fatto rizzare i capelli all’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi.

Ma si prosegua con ordine. Il Foglio scrive di uno “studio terrorizzato” che sarebbe reso difficile proprio da Bianca Berlinguer descritta come una manica del controllo: “Operatori terrorizzati, parrucchieri che rischiano di essere passati per le unghie”.

A ciò va aggiunto lo sfondone dell’adorato ospite fisso della Berlinguer, Mauro Corona che, nominando l’amministratore delegato Mediaset, lo ha chiamato “Pietro” Silvio Berlusconi. Non che il manager sia permaloso e se la prenda per queste cose, ma pare che sia il contesto generale ad averlo fatto inviperire.

La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe giunta alla fine della seconda puntata di È sempre Cartabianca. Sempre Il Foglio riferisce che Concita De Gregorio (altra novità assoluta del programma) ha salutato Bianca Berlinguer nello studio chiedendole come stia. Risposta della conduttrice: “Eh, insomma. Bisogna anche ambientarsi in una azienda nuova e molto diversa rispetto a quella dove sono stata, per trentaquattro anni”.

L’uscita della Berlinguer avrebbe fatto sobbalzare Pier Silvio dalla sedia. “Ma come si permette?”, avrebbe sbottato il numero uno di Cologno Monzese. Motivo? Presto detto. Così Il Foglio: “Le hanno fatto un contratto, si dice, da seicentomila euro, può invitare chi vuole e dice ‘non proprio facilissima’? Come si permette?”

Insomma Cartabianca di nome e di fatto, visto che ‘Bianchina’, per usare il vezzeggiativo con cui Mauro Corona chiama l’amica, pare abbia avuto appunto totale carta bianca sull’organizzazione della trasmissione. Per questo Berlusconi non avrebbe digerito i suoi tentennamenti.

Berlinguer, si è già rotto l’idillio con Pier Silvio Berlusconi?

E pensare che Berlusconi ha fatto carte false per strappare la giornalista alla Rai, presentandola ai palinsesti Mediaset con estremo orgoglio. Tutto lasciava presagire che l’idillio potesse durare. E invece ora si mormora di una situazione tutt’altro che amichevole.