Caos e rissa al Grande Fratello, Panicucci mostra immagini inedite: video

Momenti di forte tensione nella Casa del Grande Fratello. Nelle scorse ore si è sfiorata la rissa. Jonas e Omer sono stati protagonisti di una furibonda litigata che ha messo in apprensione tutti gli inquilini del loft di Cinecittà. Federica Panicucci, nella puntata di Mattino Cinque in onda lunedì 13 ottobre, ha trasmesso le immagini inedite dell’alterco. Gli animi si sono surriscaldati, come spesso accade, per un motivo apparentemente banale, vale a dire la cottura di una pizza.

GF, rissa sfiorata tra Omer e Jonas: le immagini inedite

La situazione ha cominciato a degenerare mentre i due concorrenti del reality show si trovavano in cucina. A un certo punto Jonas si è diretto verso il forno in cui stava cuocendo una pizza. Immediatamente Omer, che si trovava in zona, gli ha detto che aveva appena dato un occhio alla pietanza, aggiungendo: “Non è pronto, non è pronto“. Nonostante ciò, Jonas ha insistito per controllare come stava procedendo la cottura della pizza. “Prego, ma l’ho appena visto io, prego!“, ha chiosato Omer, con tono infastidito. “Ma stica? Voglio vedere pure un attimo io, posso?“, la controreplica stizzita di Jonas. Poi il blackout.

L’uomo di origini siriane è andato in escandescenza iniziando a urlare: “Vuoi fare l’uomo? Vieni a farmi vedere che uomo sei! Ti faccio vedere chi è l’uomo che hai nominato per non essere fragile. Sei un deficiente e un ignorante che non capisci niente della gente, stai zitto ignorante. Vai fuori!“. La tensione è salita alle stelle con i due inquilini che non sono arrivati alle mani soltanto perché tenuti fermi dagli altri concorrenti. Una situazione triste e imbarazzante.

La questione della cottura della pizza è parsa un pretesto per un regolamento di conti che ha radici più lontane. Omer e Joans non si sopportano. Non ha caso quest’ultimo, nel corso dell’ultima puntata del GF in onda su Canale 5, ha nominato il siriano, spiegando di non reggere i suoi modi “molto bruschi” ed evidenziando di avere valori differenti dai suoi. In aggiunta, Jonas ha dichiarato di aver deciso di partecipare al Grande Fratello per avere l’opportunità di mostrare le sue fragilità e al contempo per farsi conoscere. Infine ha sostenuto di non riuscire a creare un canale di comunicazione con Omer.

Grande Fratello, tegola sul cast: Anita Mazzotta ritirata

Nella prossima puntata in prime time, senza dubbio Simona Ventura affronterà il tema della rissa scampata. E senza dubbio chiarirà anche i motivi che hanno spinto Anita Mazzotta a ritirarsi. Sabato, il programma ha diffuso uno stringatissimo comunicato in cui ha reso noto che la giovane aveva lasciato la Casa per motivi personali. Niente altro è stato riferito in merito all’episodio.