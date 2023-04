Sembra che nel dietro le quinte dell’ultima puntata de Il Cantante Mascherato trasmessa da Rai 1 sabato scorso sia scoppiato il caos. A riportare la gustosa indiscrezione è stato Giuseppe Candela, che sulle pagine online del giornale diretto da Roberto d’Agostino ha raccontato i dettagli della vicenda emersi grazie a qualche gola profonda Rai.

Questi i fatti: durante la pumtata del programma di Milly Carlucci trasmessa lo scorso sabato 15 aprile la maschera di Scoiattolo Nero (che per alcuni somigliava più ad una puzzola, ma questo è un altro discorso…) è stata svelata. Dietro al travestimento si nascondeva (come già ampiamente anticipato anche da Davide Maggio) Valeria Marini, andata allo spareggio con il suo personaggio con quello di Stella (che secondo molti potrebbe essere Simona Ventura).

Ebbene, si dice che questa uscita di scena di Valeria Marini abbia causato alla diretta interessata più di qualche malumore. Il motivo? La diva avrebbe voluto sistemarsi trucco e parrucco prima di svelarsi al pubblico, togliendosi così la pesante maschera che indossava. E invece niente di tutto ciò è accaduto: la soubrette è così stata costretta a mostrarsi in diretta spettinata, sudata e con il trucco leggermente sbavato. Apriti cielo!

Quando ha capito che non sarebbe stata in grado di farsi bella, Valeria Marini sarebbe andata in escandescenze. Una rabbia, la sua, subito messa da parte una volta tornata sul palco. Si sarebbe inoltre trattato di uno sfogo momentaneo che non ha avuto nessuna reale conseguenza: la Marini dovrebbe infatti essere presente senza problemi alla finalissima del programma di Milly Carlucci, che andrà in onda su Rai 1 sabato 22 aprile.

Il cantante mascherato verso la chiusura?

Si dice che la trasmissione di Milly Carlucci, alla quale la conduttrice è particolarmente affezionata, non andrà in onda il prossimo anno con una nuova edizione. Dietro a queste voci ci sono i risultati di share del programma, non esattamente eccezionali, che avrebbero spinto la Rai a chiudere questo capitolo.

Milly Carlucci, ad ogni modo, continua a difendere a spada tratta la sua trasmissione: in un video recente pubblicato sui social ha dichiarato che “sono andate in giro delle notizie contrarie, delle notizie false e tendenziose che naturalmente respingiamo completamente”. Il destino del programma, comunque sia, sembra essere davvero appeso a un filo.