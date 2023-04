Caos a La7, salta anche lo speciale su Giletti: parla Mentana

Pochi giorni fa Enrico Mentana aveva annunciato sul suo profilo Facebook uno speciale del Tg La7, di cui ne è direttore, per approfondire meglio la questione legata alla chiusura improvvisa e drastica di “Non è l’Arena“. A tal proposito, aveva inviato il diretto protagonista della vicenda, Massimo Giletti, per poter parlarne in prima persona. Tuttavia, il conduttore ha recentemente fatto sapere che non potrà essere presente all’evento televisivo, generando, dunque, la reazione di Mentana.

Con un video pubblicato fuori dalla procura di Firenze, il conduttore di “Non è l’Arena” ha dato la notizia: non sarà possibile per lui partecipare allo speciale organizzato da Enrico Mentana. Dopo aver inviato la clip in questione al giornalista, quest’ultimo l’ha condivisa sul profilo Instagram del Tg La7. Ecco quando spiegato da Massimo Giletti:

Sono appena uscito dalla Procura di Firenze e questo vi fa capire la situazione complessa, difficile e delicata che stiamo vivendo. Ci sono vicende che non si possono risolvere all’interno di uno studio televisivo, ma vanno affrontate nei luoghi dettati per farlo, cioè gli uffici di un’azienda, altrimenti di rischia di finire all’interno di un’aula di tribunale, Dicendo davvero grazie a Enrico Mentana, non mi è possibile partecipare allo speciale previsto per domenica da La7. Lo devo soprattutto ai magistrati che stanno lavorando su questa indagine, ma anche per rispettare me stesso. Parlerò sicuramente, ma questo non è il momento per farlo e forse non è neanche il modo giusto.

Insomma, nonostante il conduttore al momento non possa trattare l’argomento in maniera così pubblica come lo sarebbe stato in un salotto televisivo, ha comunque promesso che presto dirà la sua verità e fornirà la sua versione dei fatti. Ma, come ha reagito Enrico Mentana?

La decisione di Enrico Mentana riguardo lo speciale su Massimo Giletti

Ebbene, dopo aver appreso la notizia da Massimo Giletti, Mentana ha deciso di sospendere lo speciale sullo scandalo che sta coinvolgendo La7 in questi giorni. Appena ricevuto il video dal suo collega, Enrico lo ha ricondiviso sul suo profilo Instagram scrivendo queste parole:

È ovvio che di fronte alle argomentazioni che potete sentire non si può che raccogliere la richiesta di Giletti di rinviare la trasmissione di domenica prossima. Nel colloquio immediatamente successivo all’invio del video, si è convenuto di riprovarci appena le ulteriori indagini che si sono aperte potranno consentire una testimonianza televisiva adeguata per lo scopo della trasmissione.

Dunque, nessuna puntata speciale del Tg La7 questa domenica. Bisognerà attendere per capire quando sarà possibile poter registrare la trasmissione e parlare di questo spinoso argomento in degli studi televisivi con la presenza di Massimo Giletti.

Massimo Giletti rompe il silenzio

Poche ore fa, durante la sua trasmissione radiofonica su Rtl 102.5, Massimo Giletti ha rotto il silenzio e ha commentato per la prima volta in maniera pubblica la sospensione drastica ed improvvisa del suo programma, “Non è L’Arena“.

Il giornalista ha colto l’occasione per ringraziare tutti quelli che gli sono state vicine in questo difficile periodo, in particolar modo mostrando solidarietà verso quelle che sono le persone che fanno parte del suo team lavorativo. “Nel nostro Paese non è facile fare un certo tipo di televisione, che va a disturbare chi sta nei palazzi, ma bisogna avere il coraggio di farla. Quando c’è una situazione delicata, abbiamo il dovere doppio di andare nelle sedi corrette, io l’ho fatto, il resto sono chiacchiere“, ha poi aggiunto.

Dopodiché, è sceso un po’ più nei dettagli sulla delicata questione riguardante la chiusura del talk che conduceva su La 7 da ben 6 anni. Nonostante non possa dare troppe spiegazioni, avendo a che vare con dei magistrati e volendo rispettare l’azienda in cui ha lavorato per tanto tempo, Giletti ha parlato addirittura di intercettazioni alquanto sorprendenti: