Caos a La Volta Buona, Alessia Marcuzzi rompe uno specchio e Balivo lancia un urlo e valuta i danni (video)

Ospitata con imprevisto venerdì 6 novembre a La Volta Buona: Alessia Marcuzzi l’ha combinata grossa: ha rotto lo specchio del tavolino della trasmissione e Caterina Balivo si è simpaticamente disperata per l’accaduto, che ha provocato ilarità in studio e ha anche fatto emergere quanto la “Pinella” sia superstiziosa. L'”incidente” è avvenuto in chiusura di puntata. Inavvertitamente la conduttrice romana, nel mettersi comoda sul divano, ha disteso le gambe e ha urtato lo specchio, frantumandolo. Immediatamente la padrona di casa si è resa conto dell’accaduto e si è precipitata a valutare i danni.

La Volta Buona, specchio rotto da Alessia Marcuzzi: Caterina Balivo caccia un urlo

Balivo ha invitato Marcuzzi a mettersi in una posizione comoda. La ‘Pinella‘ ha subito colto la palla al balzo e ha iniziato ad allungare le gambe sul divano. Peccato che non abbia notato che ci fosse il tavolino con lo specchio e ci è finita sopra con i tacchi, facendo la frittata. “Ohhh, mi hai rotto lo specchio”, ha urlato la conduttrice della Volta Buona, che subito ha lasciato la sua postazione dirigendosi davanti all’oggetto.

“Non lo muovere, porta sfortuna. Non deve cadere nemmeno un vetro per terra. Ma sapete che io faccio casino, perché mi mettete questo coso di mezzo?”, ha borbottato Marcuzzi ridendo. “Sei sconvolta per lo specchio”, ha osservato Balivo. Poi Alessia ha rivelato tutto il suo lato superstizioso: “Non ti muovere, lo devi mettere sotto l’acqua corrente. Mi hanno detto così e non lo devi toccare con un altro specchio”.

No @lapinella, lo specchio noooo! 🤣🤣🤣 #LVB https://t.co/bCSyITx6f4 — La Volta Buona (@voltabuonarai) November 6, 2026

Cosa è successo dopo la fine della puntata

Sui profili social della trasmissione di Rai 1, dopo la fine della puntata, è stato pubblicato un video in cui si vede Marcuzzi bagnare per davvero lo specchio rotto con dell’acqua. “Sapete che mi muovo tanto, perché mi avete messo lo specchio qui?”, ha chiesto alle maestranze del programma, con tono scherzoso. “Ma come si fa a pensare che tu metti il tacco lì”, la risposta di Balivo. “Questa cosa mi fa malissimo. Comunque devo portare lo specchio sotto l’acqua corrente”, ha dichiarato la ‘Pinella’. Detto fatto: lo specchio è stato portato in bagno e gli è stata versata addosso dell’acqua. E non è finita qui.

Ma no, @lapinella non è scaramantica per niente… 🪞😆🫶🏻 #LVB https://t.co/7oxMMK2SFm — La Volta Buona (@voltabuonarai) November 6, 2026

Marcuzzi ha poi chiesto e ottenuto del sale, dopo aver riportato lo specchio in studio. “Adesso dobbiamo fare tre giri su noi stesse e alla fine dell’ultimo dobbiamo buttare il sale dietro la spalla sinistra”, ha detto a Balivo, la quale si è lasciata coinvolgere nel rituale. Chissà se funzionerà per scacciare la sfortuna oppure se Marcuzzi sarà condannata a sette anni di malasorte.