Canzoni Temptation Island: ecco perché ‘Amore amaro’ è sempre presente

Spesso quando il pubblico segue un programma come Temptation Island non sa che dietro c’è un grande lavoro eseguito anche da chi gestisce le varie canzoni, che fanno da sottofondo. A svolgere questo lavoro è Fabrizio Baglio, story editor del programma, intervistato da Uomini e Donne Magazine. Tra momenti comici e situazioni davvero tristi, il professionista riesce a gestire al meglio la musica. Passando tra i grandi classici della tradizione musicale e le hit del momento, Baglio ha la capacità di creare un mosaico di generi, accompagnando i vari percorsi delle coppie. Ora Fabrizio racconta nel dettaglio come porta avanti questa sua professione, con amore e dedizione. In particolare, nella sua intervista, non può non soffermarsi sul brano Amore amaro di Gigi Finizio. Stiamo parlando di una canzone che ricorre ogni anno o quasi e che regala grandi emozioni al pubblico.

Canzoni Temptation Island, ecco il motivo per cui viene utilizzato quasi ogni anno Amore amaro di Gigi Finizio: parla lo story editor del programma Fabrizio Baglio

In quasi tutte le edizioni di Temptation Island, tra le varie canzoni che accompagnano i percorsi delle coppie, troviamo Amore amaro di Gigi Finizio. Questo è un brano che, secondo Fabrizio Baglio, potrebbe rappresentativo per molti percorsi? A questa domanda, lo story editor del programma dà un’ampia risposta. In particolare, il professionista ricorda quando decise di utilizzarla. I suoi colleghi lo guardavano quasi stupiti di fronte a una scelta del genere, ma lui ammette di sentirsi molto vicino a questa tipo di canzoni. Capisce, però, che chi non conosce il genere potrebbe porsi qualche domanda. “È una canzone che per me rappresenta un momento tipico che spesso una coppia può attraversare, forse per questo anche dai protagonisti viene ‘chiamata in causa’ molto spesso”, spiega nel dettaglio Baglio. A detta sua e come possiamo notare anche noi telespettatori, la canzone è diventata un vero cult del programma!

Temptation Island canzoni: la sigla rappresenta ormai l’intero programma

Ma la canzone che più rappresenta il reality delle tentazioni è sicuramente la sigla, ovvero Love The Way You Lie di Eminem e Rihanna. Secondo Baglio, chi sente questo brano non può non associarlo, ormai, al programma. I momenti tipici di questa edizione sono davvero tanti e per Fabrizio resta un bel ricordo il momento finale del falò di Annamaria e Antonio, per cui ha scelto Gigi D’Alessio. Gli è capitato, in questi ultimi anni, di utilizzare canzoni che lo legano a sua figlia e alla sua compagna, a cui fa una sorta di dedica silenziosa per far capire loro che sono parte integrante della sua ispirazione. Non ha ancora, però, usato la sua canzone preferita, Stella di mare di Lucio Dalla.