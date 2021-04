Canzone Segreta, Serena Rossi in lacrime per marito e famiglia

By

Momento emozionante a Canzone Segreta per Serena Rossi. L’artista partenopea si è trovata praticamente dall’altro lato della trasmissione grazie ad una sorpresa della sua famiglia e dei suoi amici. Serena stava introducendo il nuovo ospite del suo programma quando è stata interrotta dalla collega Christiane Filangieri. Le due sono amiche da tempo e hanno di recente recitato insieme nella fiction Mina Settembre.

Christiane Filangeri è spuntata all’improvviso sul palco, fasciata in un lungo abito color cipria, e ha invitato Serena Rossi a sedersi sulla famigerata sedia bianca, quella dove si accomodano tutti gli ospiti di Canzone Segreta. La Rossi non si aspettava di ricevere una sorpresa del genere dai suoi autori e ha cominciato a tremare. Dopo qualche domanda al pubblico la 35enne ha visto sullo schermo le sue foto da bambina.

Foto corredate dalla voce della sorella Ilaria, che ha ripercorso tutta la vita professionale e privata di Serena. Sul palco è poi apparsa Tosca, che ha cantato Io che amo solo te, il celebre brano di Sergio Endrigo, nonché canzone segreta della Rossi. Mentre Tosca cantava, come sempre in maniera impeccabile, sul palco sono spuntati alcuni parenti di Serena, tra cui i genitori e gli zii che l’attrice non vedeva da tempo a causa del Covid-19.

Sul finire dell’esibizione è arrivato Davide Devenuto, il compagno di Serena Rossi. La conduttrice Rai è corsa ad abbracciare e baciare il padre di suo figlio Diego, che oggi ha quattro anni. Per Serena è stato impossibile trattenere le lacrime. L’ex protagonista di Un posto al sole ha poi rivelato che il pezzo di Endrigo ha segnato la nascita della sua love story con Davide.

Serena Rossi e Davide Devenuto non sono ancora marito e moglie ma il loro rapporto è più solido che mai. Hanno un figlio insieme, Diego appunto, e hanno acquistato una casa a Roma. Dopo aver ringraziato Davide, i suoi parenti e gli autori di Canzone Segreta Serena ha deliziato il suo pubblico con un duetto con Tosca, sulle note di Almeno tu nell’universo di Mia Martini.