Canzone Segreta, la rivincita di Serena Rossi: il programma durerà di più

Buone notizie per Serena Rossi. Come fa sapere Tv Blog in anteprima, il programma Canzone Segreta è stato allungato dalla Rai. Inizialmente erano previste solo cinque serate ma dopo gli ottimi ascolti delle prime due puntate l’azienda ha deciso di far durare lo show una settimana in più. Dunque ci saranno ben sei puntate e non più cinque. L’emotaiment condotto dalla talentuosa napoletana non finirà più il prossimo venerdì 16 aprile bensì il 23 aprile.

Non è escluso, poi, che Canzone Segreta – format francese partito su Rai Uno come esperimento – venga rinnovato per una seconda stagione in onda nel 2022. Gli ascolti delle prime due puntate sono state ottimi e Serena Rossi è riuscita a battere la concorrenza agguerrita di Ciao Darwin con Paolo Bonolis (in replica). La puntata d’esordio di Canzone Segreta ha registrato 4.168.000 telespettatori con il 19.8% di share.

La seconda puntata di Canzone Segreta, andata in onda su Rai Uno venerdì 19 marzo, ha invece totalizzato 3.984.000 spettatori con il 17.3% di share. Numeri soddisfacenti per la rete, che ha dunque scelto di puntare tutto sulla trasmissione di Serena Rossi. Trasmissione che coinvolge diversi ospiti famosi, come Luca Argentero, Romina Power, Marco Tardelli, Michele Placido.

Una vera e propria rivincita per Serena Rossi, bersagliata dalle critiche dopo la prima puntata di Canzone Segreta. In molti infatti non hanno apprezzato lo show, che ricorda in diversi punti altri format più famosi e ben rodati come Carrambà che sorpresa e C’è posta per te. C’è chi addirittura l’ha paragonato alla stanza delle sorprese creata nel salotto di Barbara d’Urso.

Nonostante la bocciatura su Twitter, Canzone Segreta ha appassionato parecchio i telespettatori a casa che, forse complice anche la pandemia, hanno guardato con interesse e curiosità le prime due puntate condotte da Serena Rossi. Sul palco la 35enne ha dimostrato ancora una volta di essere una delle showgirl più complete dello showbiz italiano. Conduttrice, attrice, cantante: un’artista a tutto tondo, che piace da tempo al pubblico.

Dopo Canzone Segreta Serena Rossi sarà impegnata con la seconda stagione di Mina Settembre. La Rossi ha invece rifiutato la proposta di Netflix di lavorare al remake italiano di This is Us accanto a Lino Guanciale.