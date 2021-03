Cantanti Sanremo 2021: le 5 canzoni più ascoltate prima della finale

By

Manca poco alla finale del Festival di Sanremo 2021. Chi vincerà? In attesa di scoprirlo alcuni cantanti hanno già trionfato. A parlare chiaro sono le classifiche musicali, quelle di iTunes e Spotify, dove alcuni artisti in gara stanno davvero spopolando. Senza dimenticare Youtube, con i videoclip ufficiali dei brani, e le radio, che in questi giorni hanno iniziato a trasmettere i pezzi di Sanremo.

La canzone che sta avendo più successo sembra al momento Chiamami per nome di Francesca Michielin e Fedez. È al primo posto delle più ascoltate su Spotify e la più venduta su iTunes. È molto trasmessa in radio mentre il videoclip di Youtube ha già raggiunto più di 2 milioni e mezzo di visualizzazioni.

Rivincita per Irama. La genesi del tuo colore è uno dei brani più ascoltati e venduti di Sanremo 2021. Un trionfo per l’ex vincitore di Amici, che è costretto all’isolamento dopo che due membri del suo staff sono risultati positivi al Coronavirus. Filippo Maria Fanti, questo il vero nome di Irama, sta bene ma è amareggiato per la situazione. A Irama è stato vietato salire sul palco dell’Ariston: al suo posto un video delle prove generali.

Sorpresa Madame. Tra i cantanti in gara di Sanremo 2021 meno conosciuti la 19enne sta ottenendo un ottimo riscontro con la sua Voce. È al secondo posto delle più ascoltate su Spotify mentre su iTunes è al nono posto. Bene anche in radio e su Youtube. Madame ha ricevuto i complimenti di Orietta Berti e Alba Parietti, che si sono complimentate per il suo talento.

Festival di Sanremo 2021: Musica leggerissima è la canzone più trasmessa in radio

Per il momento la canzone del Festival di Sanremo 2021 più trasmessa dalle radio è Musica leggerissima di Colapesce e Dimartino. Il duo era favorito alla partenza ma è stato penalizzato dal giudizio iniziale della giuria demoscopica e dal voto dell’orchestra. Su iTunes Musica leggerissima è al terzo posto mentre su Spotify all’ottavo.

Bene pure i Maneskin con il loro pezzo rock Zitti e buoni. Al momento sono quarti sia su Spotify sia su iTunes.