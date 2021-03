Cantanti Sanremo 2021: le 3 canzoni più ascoltate e vendute dopo la finale

Sanremo 2021 ha decretato la vittoria dei Maneskin con Zitti e buoni. Ma il vero Festival è fuori dall’Ariston: è nelle radio, nelle vendite degli album e nelle classifiche musicali. Qual è la canzone più ascoltata e venduta di Sanremo 2021? Al momento la vera canzone vincitrice di questa edizione è Musica leggerissima del duo Colapesce & Dimartino.

È il brano più trasmesso dalle radio italiane – raggiungendo il n.1 della classifica EarOne Airplay Radio – e domina su tutte le piattaforme di streaming facendo uno straordinario triplete con tre numeri 1. È rispettivamente n.1 della Top50 Italia di Spotify (conquistando anche la Top200 global), n.1 Top100 di Apple Music e n.1 nella classifica dei brani più ascoltati su Amazon Music.

Se nella classifica finale di Sanremo 2021 Musica leggerissima non è andato oltre il quarto posto, fuori dall’Ariston ha lanciato una vera e propria mania. La canzone sta spopolando sul web e sui social network con milioni di interazioni e meme: è diventato un pezzo virale e anche il più ricercato su Google.

Grande successo pure per il video di Musica leggerissima, diretto da Ground’s Oranges, che ha superato i 5 milioni di visualizzazioni in pochissimi giorni. Nel videoclip, dedicato a Pippo Baudo, atmosfere surreali e cinematografiche, disco anni ’80 e citazioni sanremesi, da Cavallo Pazzo a Beppe Vessicchio.

Ottimo riscontro anche per Chiamami per nome, il duetto di Fedez e Francesca Michielin. È tra i singoli più venduti di Sanremo 2021. La canzone è inoltre ai primi posti delle classifiche di Spotify, Amazon Music, Apple Music e iTunes e alla terza posizione della classifica Airplay italiana dei brani più trasmessi in radio. Il video, che è stato girato in alcuni dei teatri più iconici di Milano, a più di una settimana dall’uscita è ancora in top20 in tendenza su YouTube/Vevo e sta per raggiungere le dieci milioni di visualizzazioni.

E i Maneskin? Zitti e buoni è al terzo posto su Spotify mentre è al secondo posto su iTunes. Boom per il tour di dicembre: in pochi giorni sono andate sold out le tappe a Milano, al Forum, e a Roma, al Palasport. Stanno andando bene anche Voce di Madame, La genesi del tuo colore di Irama, Amare de La rappresentante di lista, Fiamme negli occhi di Coma_Cose, Dieci di Annalisa e Ora di Aiello.