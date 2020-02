Le canzoni di Sanremo 2020 più ascoltate e vendute dopo la prima puntata

È già tempo di bilanci per i cantanti del Festival di Sanremo 2020. Chi sta vendendo di più dopo la prima puntata della kermesse? Chi è il più ascoltato sulle piattaforme streaming? Dopo l’esordio sul palco dell’Ariston cinque canzoni stanno avendo più successo di altre. Anche se, va sottolineato, martedì 4 febbraio si sono esibiti solo 12 dei 24 artisti in gara. Su iTunes la canzone più acquistata di Sanremo 2020 è Me ne frego di Achille Lauro. Nonostante la giuria demoscopica lo abbia piazzato al nono posto della classifica provvisoria, il trapper romano ha conquistato l’attenzione con il suo look effetto nude e il suo brano è uno dei più ascoltati.

Achille Lauro è al momento il più ascoltato e venduto di Sanremo 2020

Subito dopo Achille Lauro tra le canzoni più vendute di Sanremo 2020 ci sono al momento Fai rumore di Diodato. Terza Elodie con Andromeda mentre al quarto posto troviamo Riki con la sua romantica Lo sappiamo entrambi. Solo quinta Dov’è de Le Vibrazioni, che si è classificata invece al primo posto per la giuria demoscopica. Stanno vendendo bene anche Irene Grandi – con Finalmente io, pezzo scritto da Vasco Rossi e Gaetano Curreri – e Marco Masini con Il confronto.

Va forte l’inedito di Albano e Romina scritto da Malgioglio

In classifica pure l’inedito di Albano e Romina, Raccogli l’attimo. Il brano scritto da Cristiano Malgioglio era stato scelto da Amadeus per la gara ma la Power ha preferito il ruolo di super ospite.