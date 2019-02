Cantanti Sanremo 2019: le 5 canzoni più ascoltate e vendute dopo la prima puntata

Le canzoni di Sanremo 2019 più ascoltate e vendute dopo la prima puntata

È già tempo di bilanci per i cantanti del Festival di Sanremo 2019. Chi sta vendendo di più dopo la prima puntata della kermesse? Chi è il più ascoltato sulle piattaforme streaming? Dopo l’esordio sul palco dell’Ariston cinque canzoni stanno avendo più successo di altre. Stiamo parlando dei brani di Ultimo, Irama, Simone Cristicchi, Francesco Renga, Shade & Federica Carta. Su iTunes la canzone più acquistata di Sanremo 2019 è I tuoi particolari, del favorito Ultimo. Subito dopo si piazza Irama con La ragazza con il cuore di latta. Terzo posto per Simone Cristicchi con Abbi cura di me mentre al quarto posto c’è Francesco Renga con Aspetto che torni. Quinti Federica Carta & Shade con Cosa ti aspetti da me.

I videoclip più visti su Youtube dopo la prima serata di Sanremo

Le canzoni di Ultimo, Irama, Simone Cristicchi, Francesco Renga, Federica Carta & Shade stanno spopolando pure su Youtube con i videoclip ufficiali. Queste canzoni si sono piazzate nella parte alta della classifica della giuria demoscopica, eccezion fatta per Federica Carta & Shade che sono finiti nella fascia gialla, quella intermedia.

Le altre canzoni di Sanremo 2019 che stanno avendo un buon riscontro

Tra le altre canzoni di Sanremo 2019 che stanno ricevendo un buon riscontro ci sono quelle di Loredana Bertè, Enrico Nigiotti e Achille Lauro.