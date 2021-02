Cantante Mascherato, Carlucci “non ha fatto i salti di gioia per la giuria”

Milly Carlucci non avrebbe fatto i “salti di gioia” per la composizione della giuria de Il Cantante Mascherato 2. Il retroscena lo ha raccontato il magazine Oggi, nell’ultimo numero in edicola. Secondo il settimanale i giurati sarebbero stati scelti dai vertici di Viale Mazzini e dalla casa di produzione Endemol. Milly “avrebbe dato solo l’ok”.

Quest’anno lo show, dietro agli ambiti banchi di chi dà i pareri sui concorrenti, ha optato per Francesco Facchinetti, Flavio Insinna, Patty Pravo, Caterina Balivo e Costantino della Gherardesca. I primi tre sono stati confermati dalla giuria della precedente edizione, gli ultimi due hanno sostituito Guillermo Mariotto e Ilenia Pastorelli. Una decisione che, da quel che sostiene Oggi, avrebbe sì trovato il via libera della conduttrice, ma senza particolari entusiasmi.

Il Cantante Mascherato e gli ascolti non entusiasmanti: parla Milly Carlucci

Lo show inoltre sta facendo i conti con dei risultati, in termini di ascolti, non in linea con quanto si è visto lo scorso anno. Sulla questione è intervenuta la Carlucci in prima persona, facendo una analisi approfondita del contesto televisivo odierno. Contesto assai mutato rispetto a dodici mesi fa.

Nella fattispecie Milly, intervistata da Tiscali, ha sottolineato che la prima puntata dello show non ha avuto i tradizionali appuntamenti nel pomeriggio che aiutano “ad agganciare il pubblico” (non è stato possibile organizzarli perché è stato riservato lo spazio alla crisi di governo).

Inoltre ha rimarcato come nella seconda puntata ha preso la linea al 10% di share. “E ovviamente c’è una bella differenza rispetto a una partenza al 18%”, ha chiosato. Il cosiddetto ‘traino’ con numeri bassi si è verificato in quanto Rai Uno ha dato spazio all’informazione politica durante i giorni caldi dell’insediamento del governo Draghi.

La conduttrice ha dichiarato di non voler fare alcuna polemica con le scelte della rete ammiraglia Rai. Anzi ha ribadito che giustamente il servizio pubblico, in determinate situazioni guarda prima al concetto di informazione e poi agli ascolti. D’altro canto ha voluto precisare in quale contesto si è mosso il suo show.

Sempre sul versante ‘calo di share’, ha infine invitato a porre attenzione al fatto che Il Cantante Mascherato è andato in onda contro il Grande Fratello Vip, reality in corso da 5 mesi e che quindi ha già un pubblico più che fidelizzato.