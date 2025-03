Canta Mia Martini, Loredana Bertè si gira ma non viene scelta: la reazione

Scelta curiosa quella di Graziella a The Voice Senior. La signora 60enne è sbarcata nel talent show di Rai Uno intonando il mitico brano di Mia Martini ‘Piccolo uomo‘. Ha convinto tutti e quattro i giudici, dunque anche Loredana Bertè, sorella della compianta Mimì. Peccato però che Graziella non abbia scelto la rocker, optando per l’arruolamento nel team di Gigi D’Alessio. E pensare che la Bertè l’ha anche ricoperta di complimenti.

Graziella, nella clip di presentazione, ha spiegato che la musica l’ha salvata dopo aver vissuto un lutto traumatico qualche anno fa. La donna ha perso un figlio. Sul palco di The Voice Senior è stata protagonista di una eccellente performance. Tutti i coach sono stati stregati dalla sua voce e dalla sua interpretazione. I giudici, come capitato già nelle precedenti occasioni innanzi a un brano di Mia Martini, hanno lasciato che la prima a parlare fosse Loredana.

“Con questa canzone hai reso onore a Mimì, grazie, l’hai cantata benissimo”, ha detto la rocker chiedendo poi alla concorrente perché abbia scelto di intonare proprio il brano ‘Piccolo uomo’. “Questa canzone esprime la mia rinascita, in questi ultimi 10 anni ho dato proprio una svolta alla mia vita grazie anche alla musica”, la risposta emozionata di Graziella.

Tutti i coach hanno creduto che la decisione del giudice da parte della 60enne sarebbe stata scontata. E infatti Clementino ha scandito: “Però abbiamo un problema, se canta Mia Martini e si gira Loredana qua la vedo dura per noi altri”. E invece Graziella non ha indicala Bertè. Vedendola impacciata, la padrona di casa Antonella Clerici le ha dato una mano: “Lo dico io, mi ha detto nel backstage che lei è pazza di Gigi D’Alessio”. Sul volto della Bertè è apparso un risolino.

Nel frattempo è stato organizzato un duetto improvvisato di Gigi e Graziella sulle note di “Non dirgli mai”. Poi è arrivato il momento della scelta. Loredana si è rifiutata di fare l’arringa. “Quando dicono ‘sono pazza di Gigi’ io depongo le armi”, ha spiegato. E così ha fatto. Alla fine la 60enne è finita nella squadra di D’Alessio.