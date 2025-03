Antonella Clerici, spiazzante scherzo in diretta: “Cret*ni”

È proprio il caso di dire “a Carnevale ogni scherzo vale”, ed è quello che è toccato ad Antonella Clerici durante la puntata di È sempre Mezzogiorno su Rai 1 andata in onda, appunto, di Martedì Grasso. Non è la prima volta che la conduttrice deve giostrarsi con chiamate da casa “molto particolari”, di chi non vuole parlare con lei ma con un’altra presentatrice per un altro gioco. Sarà proprio per questo che la Clerici non ha dubitato dello scherzetto ideato dalla produzione, ma ci ha creduto fino alla fine. Ma cosa è successo? Scopriamolo insieme.

Lo scherzo telefonico ad Antonella Clerici

La conduttrice risponde alla prima telefonata e si trova a parlare con il signor Mariano, che vuole giocare con lei da casa. L’uomo inizia a fare i complimenti alla Clerici le dice che ha una bella voce e che è bravissima ma, c’è un ma. Mariano pensa di partecipare al gioco dei porcellini e l’equivoco fa scoppiare a ridere la presentatrice della Rai. Subito dopo si scopre l’inghippo: l’uomo era convinto di parlare con Anna Falchi e lo dice chiaramente alla Clerici: “Mia moglie è bionda e si chiama Anna anche lei”. Antonella risponde subito “Ma io non mi chiamo Anna ma Antonella” e nell’ilarità generale chiede se va bene lo stesso ed è comunque disposto a giocare. La presentatrice però non ha la minima idea che si tratti di uno scherzo. Spiega al pubblico che cosa accade e che molto spesso a le telefonate e i giochi si confondono perché la Rai ha lo stesso centralino.

È da mesi che cerco di chiamare, di parlare con lei, mia moglie è bionda e si chiama come lei, Anna… io ho chiesto di chiamare la signora Anna Falchi, quella del gioco dei porcellini Mariano senti è la seconda volta che mi capita questa cosa, la spiego anche ai telespettatori perché sennò sembriamo matti. Esiste un unico centralino per i giochi telefonici della Rai e ogni tanto smistano i giochi de I Fatti Vostri dove c’è appunto Anna Falchi eccetera e li come dire li portano qui invece a É sempre mezzogiorno dove abbiamo un altro tipo di giochi. Cioè il centralino è uguale e ogni tanto capita loro che parlino del bonsai e ogni tanto capita a me che parlino del porcellino. Mariano cosa vuoi fare vuoi giocare?

A questo punto Mariano rincara la dose e domanda alla Clerici se c’è Paolo Fox “il signore che fa l’oroscopo”. Quando ormai Antonella ha praticamente perso le speranze e pensa di riattaccare la cornetta Mariano si rivela un attore, la Clerici è vittima di uno scherzo organizzato dagli autori del programma in occasione del Carnevale.