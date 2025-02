E’ sempre mezzogiorno, Clerici stuzzica poi frena. Tutti imbarazzati

Su Rai 1 è in onda il consueto appuntamento E’ sempre mezzogiorno con Antonella Clerici alla conduzione, che ogni giorno tiene compagnia ai telespettatori italiani, fedeli al programma. Ogni puntata è seguita da migliaia di persone che da tempo supportano e sostengono la trasmissione. Ed è proprio oggi 27 febbraio 2025 che la presentatrice ha tenuto a fare un ringraziamento in diretta.

Nel corso del programma, inoltre, la padrona di casa si è lasciata andare ad una battuta che ha fatto divertire ma allo stesso tempo avrebbe messo in imbarazzo il cuoco che era in studio a cucinare con lei.

La battuta di Antonella Clerici

Antonella Clerici e uno dei cuochi che collaborano con il programma E’ sempre mezzogiorno erano intenti a cucinare i paccheri ripieni croccanti quando ad un certo punto, la conduttrice non ha potuto fare a meno di lasciarsi andare ad una battuta un po’ insolita che ha lasciato tutti sbigottiti.

“Sempre col frullo“, ha affermato la presentatrice facendo riferimento allo strumento che stava utilizzando in cucina. Non è tardata ad arrivare la risposta pronta del cuoco che ha continuato: “La studi di notte e le fai di giorno”. “Stavo per dire una cosa ma mi sono fermata – ha commentato la Clerici – non dico niente”. Il cuoco ha iniziato a ridere alla battuta della padrona di casa anche se non ha potuto fare a meno di mostrare un certo imbarazzo.

La conduttrice ha continuato: “Perché noi ci facciamo gli affari di tutti ovviamente – ha aggiunto – non solo quelli di Alfio”. Visto, poi, un po’ di disagio, ha deciso di cambiare discorso e spiegare il procedimento della ricetta.

La rivelazione della conduttrice

Nella stessa puntata Antonella Clerici ha rivelato anche un altro dettaglio. Secondo quanto riferito dalla conduttrice, a Londra è stato aperto un All you can eat dove poter mangiare pezzi di lasagna a proprio piacimento ad un prezzo economico. Sembra che una persona abbia già fatto un record, prendendone 4. La conduttrice, però, si è mostrata un po’ perplessa al riguardo: “Non sono così un eccesso – ha ironizzato – io ne mangio uno e mezzo già lo mangio”.

Ringraziamenti al pubblico

Antonella Clerici è molto amata dagli italiani che la seguono e supportano in ogni situazione. Per tale motivo, la conduttrice non ha perso occasione di ringraziare ancora una volta il pubblico che non si perde neanche una puntata di E’ sempre mezzogiorno che per ogni puntata conquista un numero di share e audience molto alto.

La presentatrice ha affermato di essere molto felice del risultato raggiunto attraverso il suo programma che da anni tiene compagnia e non è mai banale. Allegria e divertimento non mancano, così come la semplicità e la genuinità di chi fa sì che tutto questo sia possibile.