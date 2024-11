Cannavò in ospedale con la figlia, lo sfogo: “Rimandata a casa”

Rosalinda Cannavò si è recentemente sfogata sui social in seguito ad un episodio che ha visto protagoniste lei e la sua bambina di due mesi proprio questa mattina, mercoledì 19 novembre. L’attrice, stando a quanto raccontato ai suoi follower, si sarebbe recata in ospedale con la figlia per una visita medica ma sarebbe stata rimandata a casa. Scopriamo meglio per quale motivo.

Lo sfogo di Rosalinda Cannavò sui social

Rosalinda Cannavò è tornata a sfogarsi sui social network. Nei giorni scorsi l’attrice ha parlato delle difficoltà riscontrate come neomamma, ricevendo solidarietà ed affetto da parte dei suoi follower. Oggi l’attrice ha scelto ancora una volta Instagram per raccontare un episodio di cui è stata protagonista insieme alla sua bambina di soli due mesi. In una storia condivisa sul suo profilo ufficiale, Cannavò ha condiviso una foto della sua piccola Camilla accompagnata da uno sfogo. Nello specifico Rosalinda ha rivelato di essersi recata in ospedale questa mattina all’alba insieme a sua figlia per una visita di controllo ma che l’hanno rimandata a casa.

Il motivo della mancata visita sarebbe stato, stando a quanto raccontato dall’attrice, uno sciopero del personale medico programmato proprio per oggi, mercoledì 20 novembre. Ad aver scatenato la sua reazione polemica è stato probabilmente il fatto che, alla vigilia della visita prenotata presumibilmente in anticipo, nessuno l’avesse informata di un possibile slittamento dell’appuntamento a causa dello sciopero del personale.

Di seguito quanto scritto nello specifico da Rosalinda nelle sue storie di Instagram:

Andare in ospedale all’alba con una bambina di due mesi per poi, dopo avere atteso mezz’ora e fatta anche l’accettazione, sentirsi dire: ‘Signora c’è sciopero del personale sanitario può tornare a casa’…Bravi!

Il ringraziamento ai follower

Dopo aver pubblicato lo sfogo numerosi follower le hanno mandato messaggi per sincerarsi sulle condizioni di salute della piccola Camilla. Il fatto che fosse andata in ospedale con la bambina ha difatti preoccupato i suoi fan. Rosalinda ha quindi condiviso una successiva storia dove ha rassicurato tutti, spiegando come si trattasse di un semplice controllo di routine. Cannavò ha anche ringraziato i suoi follower per essersi preoccupati per lei e la piccola e lanciato una frecciatina a qualcuno d’imprecisato.

Nel sottolineare l’empatia da parte dei suoi fan ha difatti evidenziato come la stessa non le sia stata mostrata da parte delle persone che, invece, avrebbero dovuto starle più vicina.

Di seguito l’ultima storia condivisa dall’attrice: