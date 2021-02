Canalis vaccinata: “Posso abbracciare mamma”, ma rischio contagio resta

L’ex velina si è immunizzata e si dice pronta a riabbracciare la madre: in Italia, però, è stato stabilito che anche i vaccinati devono rispettare la quarantena in certi casi

Elisabetta Canalis ha ricevuto la prima e la seconda dose del vaccino Moderna e dunque si è immunizzata, come lei stessa ha reso noto nelle scorse ore tramite delle Stories Instagram. La somministrazione è avvenuta a Los Angeles (Usa), città in cui abita da tempo. L’ex velina di Striscia la Notizia ha espresso tutta la sua soddisfazione e si è detta felice di poter finalmente riabbracciare sua madre (tornerà in Italia a breve, nella sua amata Sardegna).

“Sono grata a questo Paese per avermi dato la possibilità di vaccinarmi. La prossima settimana finalmente potrò riabbracciare mia madre che preferirei potesse essere qui al posto mio in questo momento”. Così su Instagram la showgirl. Il punto però è che chi si è vaccinato non è detto che non possa trasmettere il virus. Per questo l’attenzione, quando si incontrano altre persone, deve sempre essere molto alta.

Proprio nei giorni scorsi, il ministero della Salute italiano ha fatto chiarezza sulla vicenda vaccinati-quarantena. In particolare è stato stabilito che chi ha già ricevuto la prima e la seconda dose di vaccino anti Covid, se entra in contatto con un positivo, dovrà comunque mettersi in quarantena. Vale a dire isolarsi per dieci giorni, poi effettuare un tampone molecolare di controllo e attendere l’esito. Se positivo la quarantena prosegue, se negativo si torna alla vita normale. Ma perché chi si immunizza con il serio deve comunque prendere tale precauzione?

Il punto è il seguente: al momento la comunità scientifica concorda che i vaccini (quelli autorizzati) proteggono dal virus (con diverse percentuali di efficacia. Moderna ad esempio garantisce il 95% di efficacia). Tuttavia non si hanno ancora risultati certi sul fatto che i vaccinati possano o meno trasmettere il Covid. Insomma: chi ha preso il siero non rischia con la salute ma potrebbe continuare comunque a contagiare laddove si infetti. Ecco perché in Italia la quarantena è prevista anche per coloro a cui è stato somministrato il vaccino ma che sono entrati in contatto con dei positivi.

Naturalmente la questione è valida anche per Elisabetta Canalis che è si vaccinata, ma come tutti, non ha sicurezza di poter o meno trasmettere eventualmente il virus. Da qui l’indicazione anche per gli immunizzati di avere la massima cautela nell’incontrare altre persone, soprattutto quelle delle categorie più fragili.