Canalis, lite per un uomo? Maddalena Corvaglia rompe il silenzio

Maddalena Corvaglia a cuore aperto. La showgirl di Galatina, negli ultimi anni, ha visto la sua vita privata rivoluzionarsi. Ha chiuso con l‘amica del cuore Elisabetta Canalis e si è separata dal marito Stef Burns, storico chitarrista di Vasco Rossi. Intervistata dal quotidiano romano Il Messaggero, ha parlato di tali vicende, rivelando dettagli inediti.

Maddalena Corvaglia: i motivi del trasferimento a Palma di Maiorca

Da un anno e mezzo vive a Palma di Maiorca. Una scelta presa dopo il periodo pandemico in cui ha riflettuto circa il posto migliore dove far crescere sua figlia Jamie: “A Milano dopo il covid la sicurezza è peggiorata e i rapporti sociali si sono incattiviti. Mi sono chiesta se davvero volevo fare crescere in quel clima mia figlia e mi sono data subito una risposta: no. E siamo partite”. Aveva anche pensato di tornare in Puglia, ma ha escluso tale possibilità in quanto nelle zone a lei familiari non c’è la scuola inglese. “A Milano Jamie frequentava quella canadese perché io e suo padre vogliamo farla crescere bilingue”, ha spiegato, aggiungendo che a Palma di Maiorca ha trovato un contesto adatto per le sue esigenze.

Come ha reagito Stef Burns al fatto che la sua ex moglie e sua figlia si sono trasferite in Spagna? “All’inizio male, era contrario. Poi bene, si è fidato di me. Adesso appena può viene a trovarci. Da Milano in tre ore è qui”. La Corvaglia ha raccontato che sull’isola delle Baleari si sta costruendo una quotidianità e che vive in affitto. Per quanto ci rimarrà non lo sa, quasi certamente fino a quando Jamie non avrà concluso le scuole medie. Poi si vedrà.

Tempo anche di riflessioni sulla sua vita. La Corvaglia ha rivelato che fino a quarant’anni è stata una donna che voleva “fare e avere tutto di tutto”: esperienze, fidanzati e vestiti. Poi ho realizzato che ci vuole anche stabilità e scoprire sensi più profondi nella vita: “Ho iniziato a domandarmi il senso di questa corsa quale fosse. Mi sono iscritta alla facoltà di Filosofia, studi che non ho finito, per capire che fare il criceto nella ruota non mi piace”.

Il divorzio da Stef Burns: “A volte avrei voluto strozzarlo”

Capitolo divorzio da Stef Burs, un tasto dolente. Per anni la coppia ha vissuto a Los Angeles. Il chitarrista e la conduttrice hanno preferito sbrigare la documentazione della fine del matrimonio negli States. La Corvaglia si è pentita di tale scelta, dichiarando che fra uno straniero e un americano viene sempre favorito quest’ultimo: le è stato fatto qualche torto?

“No. Però io e il mio avvocato ci siamo fatti sentire. E pensare che ho scelto di fare tutto lì per evitare l’onda mediatica e proteggere mia figlia. Con il senno di poi avrei fatto meglio a sbrigare la pratica in Italia. In fondo mi sono sposata a Mirandola, in provincia di Modena. Non lo farò, ma potrei scrivere un bel libro. Durante il divorzio in tribunale c’era gente con un pelo sullo stomaco così. E ho rischiato di subire scelte che poi sarebbero ricadute su mia figlia. Ho reagito a modo mio, come un leone. È stata un po’ complicata, ma ho cercato di pensare sempre ai miei genitori che prima di divorziare fecero la Guerra dei Roses. Sono stata brava, mi sono difesa molto bene e mi sono tolta tante soddisfazioni, anche se a volte l’avrei voluto strozzare. È stato allucinante: lui e la sua avvocatessa pensavano di impormi cose da pazzi. Non posso dire altro”.

Sulla fine del matrimonio, sia Maddalena sia Stef hanno preferito mantenere parecchio riserbo. Con il Messaggero la showgirl si è sbottonata un po’, raccontando che la causa principale dell’addio è stata la differenza caratteriale che ad un certo punto ha guastato qualcosa nel rapporto:

“Siamo come il giorno e la notte. Quindi di fronte a un evento forte, difficile, abbiamo avuto reazioni troppo diverse. Mettiamola così: io ho interpretato la sua come una mancanza di di attenzione e amore, lui ha percepito la mia come troppo forte e intensa. E da lì in poi è andata sempre peggio. Un tradimento? Per carità, quella è una cavolata. Una cosa molto più delicata, ma lasciamo stare: non posso aggiungere altro. Comunque ora facciamo via zoom degli incontri con una psicologa italiana per cercare di superare ogni cosa ed essere genitori migliori. Pensavo fossero americanate inutili e allucinanti, invece ci stanno aiutando”.

Lite con Elisabetta Canalis per un tradimento? “Non è stato per quello”

Nel periodo difficoltoso della separazione, Maddalena ha potuto contare su un punto fermo della sua vita, le sue amiche. Non però Elisabetta Canalis con la quale ha tagliato da tempo tutti i ponti. I motivi della rottura sono avvolti nel mistero. C’è anche chi ha sussurrato che la Corvaglia sarebbe andata su tutte le furie perché l’ex “sorella” l’avrebbe tradita con un uomo. Insomma, si è bisbigliato che la frattura insanabile sarebbe avvenuta per un lui. Cosa c’è di vero? Nulla, è avvenuto altro.