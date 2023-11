Canalis e Corvaglia, che gelo a Verissimo: il dettaglio rivelatore

Verissimo è riuscito nell’ardua impresa di riunire Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia? No, anzi, un dettaglio emerso dalla puntata in onda l’11 novembre spinge ancor più a credere che non ci sia stata alcuna pace tra le due ex veline. Il programma condotto da Silvia Toffanin ha dedicato ampio spazio a Striscia la Notizia, omaggiando il tg satirico di Antonio Ricci che quest’anno ha spento ben 35 candeline. Tanti i volti noti storici di Striscia ospitati in studio o intervenuti con dei contributi video. Tra questi ci sono state appunto la Canalis e la Corvaglia.

Peccato che entrambe abbiano fatto pervenire un saluto da remoto a sé stante, come a dire singolarmente. Insomma, non c’è stato un video realizzato assieme. E nemmeno una menzione alla bella amicizia che c’è stata. Il che fa pensare che tra le due showgirl i rapporti restano, a oggi, azzerati.

Come è noto Elisabetta e Maddalena, dopo aver lavorato assieme a Striscia, hanno vissuto una amicizia simile a una “sorellanza“. Hanno condiviso tutto. Addirittura entrambe si sono trasferite negli Stati Uniti d’America dove hanno aperto anche un’attività assieme. Poi qualcosa si è rotto, proprio durante la loro permanenza negli States.

Non è mai stato chiarito pubblicamente il motivo della rottura. Si è però compreso che chi è rimasta particolarmente scottata e che pensa che le siano dovute delle scuse è la Corvaglia. Quest’ultima, in tempi non sospetti, seppur non ha rivelato alcun dettaglio di ciò che ha portato il legame con la Canalis a spezzarsi, ha dichiarato che non se la sente di “perdonare” in quanto quel che è avvenuto lo ritiene “troppo grave”.

Dal canto suo Elisabetta non ha mai scandito una parola sull’ex amica. Bocca cucitissima. Qualche presunto ben informato ha sussurrato che il crac sia scaturito per via di non meglio affari economici. Come già accennato, sia la Canalis sia la Corvaglia non hanno mai confermato né smentito tale versione. Anzi non hanno proprio mai raccontato quasi nulla della vicenda privata che le ha portate ad allontanarsi. A Verissimo un’ulteriore prova che su di loro non è tornato a splendere il sereno.