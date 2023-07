Canalis, gravidanza amara: “Pensavo di aver in pancia un alieno'”

La showgirl sarda ha raccontato a Diletta Leotta come ha vissuto la gravidanza. Una narrazione in controtendenza

Il nuovo podcast di Diletta Leotta, intitolato Mamma Dilettante, ha avuto modo, in queste settimane, di portare alla luce molte testimonianze di madri e padri vip, che hanno confidato alcuni retroscena sulla loro esperienza da genitori. Recentemente, a parlare è stata Elisabetta Canalis che ha voluto raccontare il suo rapporto con la figlia Skyler Eva (nata dalla relazione con il chirurgo americano Brian Perri) e i sentimenti provati durante la gravidanza. La showgirl sarda ha offerto una narrazione in controtendenza rispetto a quelle di molte altre sue colleghe. In modo schietto l’ex velina di Striscia la Notizia ha confidato che per lei il periodo della dolce attesa non è stato per nulla roseo.

Sul rapporto con la figlia di otto anni, Elisabetta ha spiegato: “Quando sono lontana da lei mi manca tantissimo”. La modella fa la spola tra l’Italia e gli Stati Uniti e ha rimarcato che la parte più difficile nel legame con il suo frutto d’amore sia proprio il dover partire e trascorrere del tempo lontane.

Canalis: “La gravidanza non mi è piaciuta”

Elisabetta ha poi confessato qualche dettaglio inedito sul periodo della gravidanza, spiegando come non sia stato del tutto piacevole: “Non mi è piaciuta, se devo dire la verità” ha ammesso. “Quando la sentivo nella pancia ero spaventatissima, sembrava un alieno”, ha continuato.

Il discorso si è poi spostato sul cambiamento del corpo durante la gestazione. La Canalis, che lavora con la propria immagine, ha spiegato che vedere la propria linea mutare in maniera drastica nel giro di pochi mesi le ha causato non pochi problemi a livello mentale: “Vedi il tuo corpo cambiare tanto” ha rimarcato. “Secondo me è stata particolarmente dura proprio perché faccio questo lavoro“, ha aggiunto in seconda battuta. “Il periodo è stato difficile da superare, ma non impossibile”, ha chiosato.

Per quel che riguarda la genitorialità, Elisabetta ha dichiarato di non sentirsi, ad oggi, una madre perfetta. La showgirl ha inoltre ricordato che prima di avere Skyler Eva non aveva intenzione di diventare madre in quanto non è mai stata una donna a cui piaceva giocare con i bimbi. La conoscenza di Brian Perri le ha fatto cambiare idea ed ora è contentissima di aver messo al mondo un suo frutto d’amore. E l’educazione? “Alla fine ho capito che i figli li cresci come vuoi tu”.

La fine del matrimonio con Brian Perri e l’amore per

Nei mesi scorsi è giuto al capolinea il matrimonio tra la showgirl e Brian Perri. La Canalis non ne ha mai parlato pubblicamente e per ora rimangono ignote le cause della rottura. Quel che è certo è che l’ex velina sarda ha trovato un nuovo amore. Trattasi di Georgian Cimpeanu, maestro di kickboxing, sport praticato dalla stessa Canalis. La passione pare che sia sbocciata sul ring.