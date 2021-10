Canalis e marito, dettagli intimi: Brian Perri si sbizzarrisce a Le Iene

Questa sera, 19 ottobre, è andata in onda su Italia 1 un’intervista super esclusiva (è il caso di dirlo) a Brian Perri, il marito di Elisabetta Canalis. A Le Iene il bel Brian ha avuto l’occasione, per la prima volta, di raccontare e raccontarsi davanti alle telecamere, dopo essere rimasto praticamente sempre “nel backstage”.

Contrariamente alla moglie, Brian Perri (chirurgo specializzato in chirurgia ricostruttiva) non appartiene al mondo dello spettacolo ed è rimasto piuttosto defilato rispetto ai gossip e ai paparazzi. Non ce ne stupiamo, a dire il vero: visto e considerato che è un medico e che la Canalis negli USA è praticamente sconosciuta, non deve essere stato particolarmente difficile.

Com’era ovvio, la pruriginosa trasmissione ha voluto approfondire, fra le altre cose, i dettagli più intimi del loro rapporto. Brian Perri, che si è dimostrato piuttosto timido a dire il vero, ha così avuto modo di “dare i voti” alla moglie. E questo, per così dire, a 360 gradi. Se vi state chiedendo se abbia anche valutato le performance di Elisabetta Canalis sotto le coperte la risposta è sì. Ma non solo, ci mancherebbe altro.

Brian Perri ha infatti dimostrato di essere un marito particolarmente innamorato, fedele e disponibile anche ad accettare che la moglie possa restare in contatto con altri uomini. A patto che, ovviamente, anche lui possa fare lo stesso, come a volte è effettivamente accaduto. “Un ex le ha scritto il giorno di Natale. Io ho detto ok, sentirò anche io le mie ex” ha detto tra le tante cose Perri.

Perri non si è dimostrato particolarmente possessivo o geloso (“Il suo calendario? Credo dia più fastidio ai suoi genitori”) né un marpione e maschio alfa. Il medico ha svelato che il primo “limone” con la Canalis è avvenuto già al primo appuntamento, anche se aveva scelto “di non andare fino in fondo”.

E quando finalmente i due sono finiti a letto, com’è andata? Benissimo, ovviamente. Brian Perri racconta:

“I migliori rapporti intimi della mia vita? Se pensate davvero che io possa rispondere in maniera diversa… “.

Elisabetta Canalis, interrogata successivamente da Nicola Savino, ha confermato che il suo Brian è stato a sua volta il miglior sesso della sua vita. I due, dunque, sembrano proprio anime gemelle, seppur separate, almeno per il momento, da un enorme oceano e migliaia di chilometri.