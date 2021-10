Back to School cast completo, i ripetenti di Nicola Savino: nomi ufficiali

Ci siamo, il cast completo di Back to School su Italia 1 è stato finalmente svelato. Sono state settimane ricche di nomi, alcuni molto apprezzati dal pubblico e altri forse un po’ meno. Oggi sono stati resi noti i nomi ufficiali di Back to School e qualche assenza c’è, un paio forse faranno più rumore di altre. Ma non è ancora detta l’ultima parola. Bubino Blog ha svelato in anteprima il cast dei ripetenti che hanno accettato di tornare a scuola nel programma di Nicola Savino, ma precisando che sono i primi sedici ripetenti.

Dietro la cattedra non ci saranno Vip o insegnanti veri, bensì dei bambini. E a giudicare dal promo pubblicato dal blog i bimbi sembrano molto esigenti! Uno dei bambini ha sgridato Ignazio Moser, per esempio. Sì, lui c’è nel cast. Si è parlato di lui negli ultimi giorni e non è stato smentito il suo nome. Il cast di Back to School è composto da venticinque Vip che torneranno in aula, oggi sono stati resi noti una buona parte di loro.

Nel cast ufficiale ci sono Evaristo Beccalossi, Paola Caruso, Clementino, Ignazio Moser, Random, Denis Dosio, Eleonora Giorgi, Antonella Elia, Andrea Lo Cicero, Roberta Lanfranchi, Enzo Miccio, Giulia Salemi, Nicola Ventola, Jonathan Kashanian, Vladimir Luxuria e Benedetta Mazza. Alcuni di loro sono spuntati nelle indiscrezioni, altri invece no e sono arrivati oggi a sorpresa. Ma non saranno gli unici a tornare tra i banchi di scuola per ripetere l’esame di quinta elementare.

Mancano nove nomi all’appello, chissà se proprio tra questi ci sono tre molto attesi dal pubblico. Il primo è quello di Flavia Vento, poi ci sono due Vipponi della quinta edizione del GF Vip molto amati: Andrea Zelletta e Maria Teresa Ruta. Di loro si è parlato nelle scorse settimane, non resta che attendere che venga svelato l’intero cast di Back to School per scoprire se ci saranno oppure no. L’appuntamento con Nicola Savino e il suo nuovo programma è per il prossimo novembre, in prima serata su Italia 1.