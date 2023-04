Si è detto e scritto di tutto su Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia. Le due ex veline di Striscia la Notizia, dopo l’esperienza nel tg satirico di Antonio Ricci, sono diventate amiche per la pelle. Un rapporto simbiotico, quasi da sorelle. Le due showgirl hanno legato a tal punto le loro vite che hanno persino deciso di trasferirsi assieme negli Stati Uniti dove hanno avviato degli affari in comune aprendo una palestra a Los Angeles. Poi è capitato qualcosa di grave: oggi “Ely” e “Maddy” non si parlano più, i rapporti sono totalmente azzerati. Entrambe hanno confermato di essersi allontanate in modo burrascoso, ma non hanno mai spiegato il perché. Ora è Mowmag che prova a fare chiarezza sulla vicenda, sganciando una bomba gossippara destinata a fare parecchio rumore.

L’indiscrezione clamorosa relativa alla fine dei rapporti tra le due ex veline

Qualcuno ha ipotizzato in passato che il patatrac sarebbe da rintracciare in problemi di natura economica legati all’attività della palestra. L’indiscrezione non è mai stata confermata, né smentita dalle dirette interessate. Di recente la Corvaglia, intervistata dal Corriere della Sera, si è limitata a dichiarare che non perdonerà l’ex amica perché è accaduta una cosa “troppo grave”. Mowmag, nelle scorse ore, ha fornito una versione clamorosa relativa alla rottura dell’amicizia. Versione che non contempla in alcun modo i presunti e suddetti problemi economici. Prima di tutto è bene sottolineare che la bomba gossippara è da prendere con tutte le cautele del caso, in quanto sprovvista di prove e di conferme al momento.

Così Mowmag a proposito della fine della dei rapporti tra le due showgirl:

“Un argomento su cui preferisce non fare chiarezza, dicendo e non dicendo, ma su cui si sofferma anche una fonte esperta di gossip, con cui entriamo in contatto, e che spiffera (per mezzo di alcuni messaggi) il motivo shock della rottura. A quanto pare, dietro la lite non si nasconderebbero motivi economici, come finora sospettato, ma affari di letto! La clamorosa indiscrezione, infatti, tira in ballo Stef Burns (ex marito della Corvaglia) con cui Elisabetta avrebbe avuto una lunga liason (durata mesi). Un flirt sempre negato e poi venuto a galla dalla confessione di lui (e di cui amici e familiari sono a conoscenza) che avrebbe minato in maniera irreversibile il rapporto delle ex amiche. Altro che perdono!”

Come poc’anzi accennato, l’indiscrezione è di quelle assai rumorose. Non resta che attendere eventuali conferme o smentite sulla faccenda.

Corvaglia e Canalis, vita da single

Oggi sia l’ex velina bionda sia l’ex velina mora sono single. I loro matrimoni sono naufragati. Prima è giunta al capolinea la relazione tra la Corvaglia e Steff Burns, dopodiché c’è stato l’addio tra la showgirl sarda e il chirurgo americano Brian Perry.