Canale 5: Temptation, Hunziker, Record e fiction. Chi torna e chi no

Con la prima parte della stagione televisiva 2023-2024 prossima alla conclusione, Mediaset ha definito i palinsesti relativi all’inverno 2024, ovvero il periodo gennaio-marzo. Canale 5 avrà un’offerta particolarmente ricca, con programmi di intrattenimento, fiction e calcio. Ecco nel dettaglio cosa andrà in onda sulla rete ammiraglia del Biscione nei primi mesi del nuovo anno.

Il palinsesto di Canale 5 serata per serata

Il lunedì e il giovedì di Canale 5 saranno i giorni del Grande Fratello di Alfonso Signorini, mentre rimane saldo al venerdì Ciao Darwin. Il sabato sarà invece il giorno di Maria De Filippi con C’è Posta per Te prima e il serale di Amici poi. Per quanto concerne l’intrattenimento, in palinsesto ci sono anche le nuove edizioni di Michelle Impossible & Friends di Michelle Hunziker e de Lo Show dei Record con Gerry Scotti (previsti rispettivamente per il mercoledì e la domenica). Spicca l’assenza della versione Winter di Temptation Island, annunciata durante la presentazione dei palinsesti. Il reality tornerà, salvo colpi di scena, in estate.

Parlando di fiction, dovrebbe esserci spazio per I Fantastici 5 con Raoul Bova (prevista a gennaio per il mercoledì), Vanina Guarrasi con Giusy Buscemi (sempre al mercoledì, ma a marzo), Se Potessi Dirti Addio con Gabriel Garko e Anna Safroncik e Viola Come il Mare 2 con Can Yaman e Francesca Chillemi (previste entrambe per il venerdì, una dietro l’altra). A marzo dovrebbe poi essere il momento di Incastrati 2 con Ficarra e Picone. Lo slot del prime time domenicale continuerà ad essere di Terra Amara.

Di seguito il recap delle varie serate:

Lunedì: Grande Fratello;

Martedì: Incastrati 2;

Mercoledì: I Fantastici 5, Michelle Impossible & Friends, Vanina Guarrasi;

Giovedì: Grande Fratello;

Venerdì: Ciao Darwin, Se Potessi Dirti Addio, Viola Come il Mare 2;

Sabato: C’è Posta per Te, Amici;

Domenica: Terra Amara, Lo Show dei Record.

Il calcio, Italia 1 e Rete 4

Canale 5 prevedrà anche alcuni appuntamenti con il calcio. Il 9,10 e 11 gennaio ci saranno i quarti di finale di Coppa Italia. Sarà poi la volta del torneo di Supercoppa Italiana, con le semifinali fissate al 21 e 22 gennaio, mentre la finale è prevista per il 25 dello stesso mese. A febbraio e marzo toccherà alla Champions League con gli ottavi di finale. Confermata l’attuale programmazione per il resto della giornata, con il ritorno di Avanti un Altro nel preserale. Nessuna grande novità per quanto riguarda l’inverno di Italia 1 e di Rete 4. Il primo continuerà con Le Iene e la nuova edizione di Freedom – Oltre il Confine con Roberto Giacobbo. Rete 4 andrà avanti con i programmi attuali fino al termine della stagione. Da lunedì 8 gennaio, inoltre, Bianca Berlinguer debutterà a Stasera Italia, al posto di Nicola Porro.