Canale 5, non solo GF Vip e Isola: andrà in onda un altro reality storico

Tempo di novità a Mediaset. Si fa sempre più insistente la voce secondo la quale Pier Silvio Berlusconi sia intenzionato a riportare in auge uno storico programma. Da tempo i telespettatori ne richiedono il ritorno e, finalmente, l’Amministratore Delegato della celebre azienda potrebbe aver ceduto. Oltre al GF Vip e all’Isola dei Famosi, la rete del Biscione sarebbe in procinto di accogliere un altro storico titolo.

Se sul GF Vip non c’erano dubbi, riguardo l’adventure game, tutt’ora in onda su Canale 5 e condotto da Ilary Blasi, erano circolate diverse voci su una possibile cancellazione. Ci ha pensato ancora una volta TvBlog a smentire categoricamente i rumors. Il portale ha difatti ricordato l’esistenza di un contratto fino al 2023 con Mediaset, che dunque assicura almeno una nuova edizione del programma, ormai stabilmente in onda sulla rete del Biscione da diverse stagioni. Ma quest’ultimo potrebbe contendersi il posto con La Talpa.

Il ritorno del reality sul piccolo schermo si fa sempre più concreto. Da tempo si parla dell’intenzione, da parte di Pier Silvio Berlusconi, di riesumare il celebre reality condotto da Paola Perego, cancellato da Mediaset nel 2008. Stando inoltre a quanto riportato da TvBlog, l’azienda di Cologno Monzese avrebbe optato per una messa in onda singolare, che coinvolgerebbe la prossima edizione dell’Isola dei Famosi.

L’Isola dei Famosi e La Talpa: cosa potrebbe accadere nei prossimi mesi

Il reality con i naufraghi sarà quasi sicuramente riposizionato in primavera, ma potrebbe non essere il solo titolo su cui l’azienda di Cologno Monzese punterà. Pare infatti che Pier Silvio Berlusconi sia intenzionato non solo a riportare La Talpa nel palinsesto di Mediaset, ma anche di trasmetterla in contemporanea con l’Isola.

A gettare solide basi sull’indiscrezione spunta anche il fatto che la società fondata da Silvio Berlusconi abbia acquistato i diritti del format. Secondo quanto riportato da TvBlog, la messa in onda sarebbe stata pensata direttamente per Canale 5. Se così fosse, il reality si troverebbe ad alternarsi settimanalmente, con l’Isola che potrebbe rimanere di lunedì.

Se dunque la stagione autunnale di Mediaset sarà segnata dalla settima edizione del Grande Fratello Vip, le cui luci si riaccenderanno con ogni probabilità il 19 settembre, i mesi primaverili potrebbero assistere a questa accoppiata esplosiva. Esiste, inoltre, l’eventualità che La Talpa possa essere realizzata dalla Fascino, la casa di produzione di Maria De Filippi.

Insomma, dopo la notizia di un’eventuale soppressione dell’Isola, è chiaro che Mediaset stia cercando di esplorare nuove strade, con lo scopo di portare una ventata di novità sul piccolo schermo. Ma puntando, sempre, sull’effetto “nostalgia”. La Talpa, di cui il pubblico richiede da tempo la messa in onda, potrebbe aiutare a smuovere in tal senso le carte in tavola, magari contrastando la pericolosa “fossilizzazione” dei format.