Canale 5, domenica sera: sfratto per Scotti, piazzata Terra Amara

Per Terra Amara è giunto il momento di approdare in prima serata. Come riportato da DavideMaggio.it, dopo un iniziale dietrofront, alla fine la produzione turca andrà in onda nella fascia prime time su Canale 5. La data da cerchiare sul calendario è quella di domenica 5 novembre, collocazione che inizialmente doveva essere occupata da Io Canto Generation di Gerry Scotti. La soap, d’altra parte, ha ottenuto ottimi riscontri nella fascia daytime, arrivando anche al 24% di share con oltre 3 milioni di spettatori sintonizzati.

Terra Amara in prima serata su Canale 5

Terra Amara, nella sua collocazione domenicale, ingaggerà direttamente una sfida con il sorprendente Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, che sul Nove ha raggiunto (per una parte di prime time) numeri simili a quelli di Canale 5. Se da un lato si cercherà di tenere a distanza il canale Discovery, dall’altra sarà testa a testa con la seconda stagione della fiction Cuori, meno temibile, per ascolti, rispetto ad altre fiction infrasettimanali di Rai 1.

Mentre si attende di capire se la scelta di Mediaset darà o meno i suoi frutti, va ricordato che la scelta di collocare Terra Amara nella prima serata di domenica era già stata presa in considerazione lo scorso settembre. Ci fu poi il dietrofront, ma ora Mediaset ha rivalutato l’idea. Le soap, d’altronde, sono per l’emittente un’ottima carta da giocare. A Cologno Mozese rappresentano una presenza fissa nel palinsesto di Canale 5 e spesso e volentieri raccolgono ottimi ascolti, senza contare la loro capacità di essere un buon traino per altri programmi della rete.

L’iniziale programmazione per settembre

Si era già parlato di un approdo di Terra Amara in prima serata, collocato per lo scorso settembre. A sollevare qualche perplessità, in quel caso, era stata l’assenza di riferimenti a questa decisione durante la presentazione dei palinsesti Mediaset dello scorso luglio. Allora, infatti, le soap non erano state minimamente nominate, nonostante la loro utilità suddetta.

Ora, però, sembrerebbe arrivato finalmente il momento di vedere Terra Amara in prima serata su Canale 5, seppur a discapito di Io Canto Generation di Gerry Scotti. Mediaset riuscirà a trionfare sull’agguerrita concorrenza di Fazio e della Rai?