Canale 5 ci ripensa: Isola dei Famosi cambia giorno, Big Show al giovedì

L’Isola dei Famosi e Big Show cambiano giorno di messa in onda. A quanto pare in meno di 24 ore ci sono stati dei ripensamenti in casa Mediaset. Solo ieri sera infatti Ilary Blasi ha dato appuntamento al pubblico dell’Isola alla settimana prossima, spiegando che la puntata di giovedì non ci sarebbe stata a causa di Supervivientes. L’Isola non tornerà direttamente lunedì prossimo, però: il doppio appuntamento ci sarà anche questa settimana. La notizia è arrivata oggi pomeriggio, come riportato anche da Bubino Blog: l’Isola 2022 andrà in onda venerdì sera.

Che non sarebbe andata in onda giovedì era risaputo, visto che comincia Supervivientes in Spagna e le location sono le stesse. Per questo motivo dalla settimana prossima Ilary Blasi e la sua squadra avrebbero registrato nel pomeriggio la puntata, rinunciando alla messa in onda. Con il cambio della prima serata questo problema potrebbe non esserci più: l’Isola dei Famosi andrà in onda il venerdì sera e non più il giovedì. La Palapa sarà libera da altre edizioni, si troveranno accordi oppure Canale 5 cederà e registrerà anche andando in onda il venerdì?

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, Big Show passa al giovedì sera. Sarà Enrico Papi a sfidare Don Matteo quindi, mentre per la Blasi si prospetta un’altra sfida non indifferente. L’Isola dei Famosi affronterà The Band, il nuovo programma di Carlo Conti del venerdì sera di Rai Uno. Pare non si tratti di un cambio di programmazione solo per questa settimana, va specificato.

L’Isola al venerdì sera e Big Show al giovedì sera è una variazione di palinsesto destinata a durare. Una scelta derivante anche dallo scarso entusiasmo del pubblico di Canale 5 per Big Show, per cui l’Isola potrebbe limitare i danni nei nuovi scontri con Carlo Conti, che per Rai Uno è una garanzia. In questo modo però Mediaset potrebbe aver risolto, come già detto, anche il problema dello scontro con Supervivientes, che però ha più appuntamenti settimanali in Spagna. Non resta che attendere ulteriori notizie per capire se l’Isola sarà registrata anche andando in onda il venerdì oppure sarà in diretta.