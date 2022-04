Anche l’Isola dei Famosi 2022 sarà registrata a causa di Supervivientes. Sta per cominciare l’edizione spagnola del reality show e le location dove si svolge sia un’edizione sia l’altra sono le stesse. Ancor di più è la Palapa a essere in comune, mentre è diversa la casa di produzione da qualche anno. Quindi come è già successo l’anno scorso, una puntata dell’Isola dei Famosi 2022 sarà registrata e l’altra sarà in diretta. Per quanto riguarda la scelta di quale registrare non cambierà rispetto all’anno scorso, sarà sempre quella del giovedì a non essere in diretta.

Se avete il timore di scoprire anticipazioni sull’eliminato della puntata navigando sui social o sul Web, non dovrebbe succedere nulla di simile. Il condizionale però è d’obbligo, perché qualcosina potrebbe sempre trapelare ma non è detto che accada in tempo per fare il giro del Web. Le puntate del giovedì saranno registrate il giorno stesso, infatti: l’anno scorso veniva registrata il giovedì pomeriggio e andava in onda in prima serata, il giorno stesso. Cosa succederà con i televoti, invece? Alvin potrebbe chiuderli nel corso del daytime su Canale 5, sempre del giovedì.

Le notizie non sono ancora finite: l’Isola dei Famosi 2022 salterà una puntata, non andrà in onda giovedì 21 aprile. Al posto del reality show andrà in onda un film dal titolo Un Figlio di nome Erasmus, una prima tv. Succederà sempre perché su Telecinco in Spagna partirà Supervivientes. Dunque a partire da giovedì 28 aprile l’Isola sarà registrata e la puntata sarà in differita, non più in diretta.

Insomma, la storia si ripete: l’Isola dei Famosi sarà registrata il giovedì per dare spazio a Supervivientes. Ma perché è la versione italiana a farsi da parte? La spiegazione era stata fornita già l’anno scorso, quando si è verificata la medesima situazione. E la situazione non dovrebbe essere cambiata a distanza di un anno. Molto semplicemente l’Isola ha due appuntamenti settimanali e può andare in onda in diretta il lunedì. Supervivientes, al contrario, ha sì più appuntamenti a settimana e su diverse reti ma la serata di punta è quella del giovedì, condotta da Jorge Javier Vázquez. Come nel 2021, però, il pubblico potrebbe porsi una domanda: perché registrare e non cambiare giorno, magari?