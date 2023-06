Canale 5: Anna Tatangelo torna in onda, Silvia Toffanin si ferma

Anna Tatangelo volto di Canale Cinque per un periodo e di sabato al posto di Silvia Toffanin, a partire dalla prossima settimana. Questa la decisione di Mediaset. Verissimo Le Storie ha chiuso anticipatamente la stagione, complice la scomparsa di Silvio Berlusconi che ha innescato dei profondi cambi nel palinsesto sulle reti del Biscione, in particolare. Infatti Toffanin, con il format Le Storie – che altro non è che la riproposizione in replica di vecchie interviste con qualche contenuto inedito -, sarebbe dovuta andare in onda anche sabato 17 e domenica 18. E invece c’è stato un cambio di piani.

Beautiful, Terra Amara e il film Inga Lindstrom: questa la programmazione di Canale Cinque di sabato 17 giugno. Domenica 18 ecco ancora Beautiful, Terra Amara. Alle due soap seguirà il film Le pagine della nostra vita, tratto dal best seller di Nicholas Sparks.

A partire da sabato 24 giugno ecco l’entrata in scena di Anna Tatangelo al posto Terra Amara, a partire dalle 14.10 fino alle 15.45: la cantante e conduttrice, come riferisce DavideMaggio.it, tornerà in video con Scene da un Matrimonio, annunciato ad inizio stagione ma poi scomparso dai radar. A seguire ci sarà una maratona di Un Altro Domani, che farà compagnia al pubblico traghettandolo verso Caduta Libera.

Di seguito il riassunto della programmazione di sabato e domenica di Canale Cinque per quel che riguarda le prossime settimane:

Sabato 17 giugno: 13.50 Beautiful – 15.10 Terra Amara – 16.40 Inga Lindstrom – 18.45 Caduta Libera

Domenica 18 giugno: 13.50 Beautiful – 15.10 Terra Amara – 16.40 Inga Lindstrom – 18.45 Caduta Libera

Da sabato 24 giugno: 13.45 Beautiful – 14.10 Scene da un Matrimonio – 15.45 Un Altro Domani – 18.45 Caduta Libera

Da domenica 25 giugno: 13.50 Beautiful – 15.10 Terra Amara – 16.40 Grand Hotel – Intrighi e Passioni – 18.45 Caduta Libera

Verissimo e Amici, il tandem vincente su cui punterà nuovamente Canale Cinque

Nel frattempo si resta in attesa della presentazione dei palinsesti Mediaset della prossima stagione televisiva. Presentazione che avverrà il prossimo luglio e che, per quel che riguarda il pomeriggio del weekend di Canale Cinque, non dovrebbe riservare grandi sorprese: salvo colpi di scema dovrebbe essere riproposto il tandem vincente Amici di Maria De Filippi – Verissimo.