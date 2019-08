Can Yaman, confessione notturna durante vacanza a Napoli: l’attore senza parole

Bitter Sweet, le vacanze di Can Yaman in Italia

L’arrivo di Can Yaman in Italia è stato accolto con euforia ed entusiasmo da tutti i suoi fan che non si aspettavano certamente, non tutti almeno, una sorpresa di questo tipo nel bel mezzo di agosto; invece è successo, tutti si sono precipitati nell’albergo di Napoli in cui l’attore che interpreta Ferit Aslan in Bitter Sweet ha soggiornato e la situazione sarebbe senz’altro precipitata se non l’hotel – come raccontano alcune pagine dedicate alle soap opera turca a cui Can ha preso parte come attore protagonista – non fosse stato transennato. Can è rimasto sorpreso da tutto questo calore ma nonostante ciò non si è comportato come qualcuno si aspettava. Di cosa parliamo esattamente?

Can Yaman commenta su Instagram l’euforia dei fan a Napoli

L’attore turco non ha snobbato i presenti o cercato continuamente vie di fuga dalla folla; anzi si può dire senza ombra di dubbio che la vacanza l’abbia quasi passata a firmare autografi, fare foto e scambiare qualche chiacchiera con chi era sul posto. “Questa – ha infatti confessato Can su Instagram ieri notte – è la mia quinta notte in Italia, però la folla giù di fronte all’albergo in cui rimango non si disperde nemmeno un minuto, è incredibile… Ci abbiamo messo più di due ore a fare delle foto con ognuno… Con affetto”. La folla insomma non accenna a diminuire e la sua breve visita a Capri non ha dato da pensare a nessuno che l’attore fosse andato via da Napoli; tutto il contrario: i fan sono rimasti e a quanto pare si sono organizzati per stringere la mano e abbracciare il proprio idolo.

Can Yaman, dopo Ferit Aslan arriva Can Divit in Erkenci Kuş

Ci sono tra l’altro delle belle notizie per chi ha amato Ferit Aslan: è vero che Bitter Sweet terminerà tra meno di un mese ma è anche vero che, visto il successo della soap opera, Mediaset potrebbe decidere di portare in Italia un altro prodotto di successo a cui Can ha preso parte, cioè Erkenci Kuş, in cui ha interpretato i panni dell’affascinante Can Divit. Non è ancora una certezza ma dubitiamo che Il Biscione vi rinunci: il riscontro ottenuto da Ferit e Nazli oggi e da Ayaz e Oyku ieri è sotto agli occhi di tutti e sarebbe da folli non intercettarlo.