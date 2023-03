Ci sono importanti aggiornamenti riguardanti Can Yaman, il fascinoso attore turco diventato una vera e propria star nel nostro paese grazie a serie tv come Bitter Sweet e Day Dreamer: nelle scorse ore Yaman ha confermato al suo fedele pubblico italiano di essere da poco rientrato nel nostro paese dopo un lungo periodo di assenza.

Con un post Instagram l’interprete di Ferit Aslan e dell’ispettore Francesco Demir in Viola come il mare ha spiegato di essere finalmente tornato nel Belpaese, lasciandosi alle spalle 7 difficili mesi vissuti in Ungheria dove però ha avuto modo di lavorare a uno dei suoi ruoli più importanti di carriera. L’attore, inoltre, ha deciso di lanciare in queste ultime settimane un importante progetto a favore dei giovani.

Nel post, che trovate qui sotto tradotto, Can Yaman ha fatto anche riferimento al fatto che in questi primi giorni in Italia è ancora in convalescenza: l’attore si starebbe infatti riprendendo da non meglio specificati infortuni avuti di recente sul set. Qui sotto le parole dell’attore:

“Sono tornato in Italia dopo 7 mesi difficili di vita sul set in Ungheria. Mi ci è voluto parecchio lavoro, un impegno massimo e davvero al 100%, perché è stato davvero un ruolo che ti capita una volta nella vita. Il risultato per me è già molto gratificante. Mi sto ancora riprendendo da un paio di piccoli infortuni e da tutta la fatica che ho accumulato. Sono stato sotto stress in vari modi, ovviamente anche a causa della terribile tragedia che ha colpito la Turchia. Ho fatto del mio meglio per fornire aiuto a tutte le persone che ne avessero avuto bisogno ma anche per dare un po’ di sollievo a me stesso.”

Il nuovo progetto di Can Yaman

Il post dell’attore prosegue con l’annuncio del lancio di questa importante iniziativa benefica, il Break the Wall Tour, con la quale ha intenzione di girare il nostro paese per incontrare giovani che soffrono a livello psicologico e dare loro un po’ di forza. Una parte delle donazioni al progetto, come confermato da Yaman su Instagram, saranno devolute alle vittime del terremoto in Turchia e Siria.

Oggi, tra l’altro, si è svolta la prima data di questo tour presso il Policlinico Umberto I di Roma, dove l’attore ha avuto l’occasione di conoscere alcuni giovanissimi fan, nella cornice della sua no-profit Can Yaman for Children.

Poche ore fa, per presentare il progetto, l’attore ha tenuto una conferenza stampa nel corso della quale, oltre a presentare il progetto Break the wall, si è presentata anche l’occasione di tornare della tanto attesa serie di Sandokan, che è di fatto sparita dai radar. Riguardo al serial di cui avrebbe dovuto essere protagonista, Yaman ha dichiarato (come riporta Repubblica): “È un progetto internazionale importante, penso ci voglia tempo. Ma spero proprio che si riesca a fare”. Alla luce delle sue parole, dunque, sembra che lo show potrebbe persino non andare mai in porto, ma la speranza per i fan è l’ultima a morire.