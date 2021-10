Can Yaman, svelata l’identità della nuova fiamma: chi è, il gossip impazza

In occasione di una diretta particolarmente pettegola trasmessa pochissime ore fa, i due esperti di gossip Alessandro Rosica e Biagio D’Anelli hanno sganciato un’indiscrezione bomba. Sembrerebbe infatti che il bel Can Yaman abbia già trovato una sostituta per Diletta Leotta. Dopo la fine della relazione con la soubrette (per lungo tempo un vero segreto di Pulcinella) Can avrebbe insomma una nuova fiamma.

La diretta interessata si chiamerebbe, a quanto sembra, Maria. Della ragazza sappiamo che è originaria della Campania, che ha i capelli neri, che ha 29 anni e che è bellissima. Tanto sarà bastato alle fan per una buona dose di invidia, visto e considerato che l’interprete di DayDreamer – Le ali del sogno è ad oggi uno degli uomini più corteggiati al mondo.

Rosica, durante la diretta, ha però tenuto a fare un’altra importante precisazione. In base alle informazioni in suo possesso, infatti, questa misteriosa Maria sarebbe per ora una semplice frequentazione. Non c’è insomma, almeno sulla carta, niente di serio. “Ci sbilanciamo un altro po’ e vi diciamo che Can attualmente non è impegnato fisso, fisso tipo fidanzato ufficiale con nessuna” ha dichiarato l’esperto di gossip.

Can, fra l’altro, non sarebbe “in ballo” con una sola ragazza, ma addirittura con due. Biagio Anelli e Alessandro Rosica hanno raccontato anche di una seconda possibile frequentazione per l’attore, anche se a riguardo non ci hanno fornito informazioni.

Can Yaman, come sempre, prosegue a lavorare a spron battuto senza dare particolare adito ai gossip. L’attore, che è attualmente impegnato nelle riprese della fiction Viola come il mare. accanto a Francesca Chillemi, non ha smentito né confermato (per adesso) i rumor. D’altra parte non ce ne stupiamo, visto e considerato che si è sempre dimostrato molto riservato.

E Dilletta Leotta, nel frattempo, cosa starà combinando? L’ultima volta che ne abbiamo sentito parlare seriamente è stato in occasione dell’intervista esclusiva che la conduttrice sportiva ha rilasciato a Silvia Toffanin a Verissimo. Nel salotto di Canale 5 la Leotta aveva confermato la fine della relazione con Can, sottolineando semplicemente che “dividere la persona dal personaggio non era mai stato facile”.