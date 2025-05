Can Yaman spunta alla festa di Elodie, che imbarazzo con Diletta Leotta

Lo scorso 3 maggio Elodie Di Patrizi ha compiuto 35 anni. Per l’occasione ha organizzato un party stellare al Botox Matinée, locale che sorge a Milano in zona Lambrate. Alla festa non è mancata una delle migliori amiche della cantante, vale a dire Diletta Leotta. La conduttrice di Dazn era presente anche alla cena che ha preceduto la serata al Botox Matinée. In particolare, con l’ex allieva di Amici e altre persone si è recata a Casa Giardino, ristorante molto noto del capoluogo lombardo. Ed è qui che si è sfiorato ‘l’incidente diplomatico‘. Nel ristorante c’era pure Can Yaman, ex della Leotta. La storia non è finita nel migliore dei modi, sempre a patto che sia veramente iniziata.

Per chi non lo sapesse o non lo ricordasse, Leotta e l’attore turco, nel 2021, si sono frequentati per diversi mesi. Una storia che, a detta di molti, fu più da copertina che reale. Paparazzate posate e improbabili idee nuziali fecero da contorno alla love story che poi evaporò come neve al sole dopo nemmeno un anno. Altro che matrimonio. Diletta è molto restia a parlare di Can, lo stesso vale per lui, che non ha mai rilasciato dichiarazioni sulla relazione vissuta con la conduttrice catanese. Quel che è quasi certo è che non si sono lasciati benissimo. Oggi tra loro non c’è alcun tipo di legame. Strade completamente separate.

Alla luce di ciò, come rivela il magazine Oggi, il fatto che si siano ritrovati nel medesimo ristorante a Milano avrebbe causato qualche imbarazzo. “Durante la serata si è sfiorato l’incidente diplomatico”, si legge sul magazine. L’incontro casuale pare che per un attimo abbia incrinato il mood scanzonato della compagnia che stava festeggiando il compleanno di Elodie Di Patrizi.

Can Yaman e Diletta Leotta oggi: lui single, lei felicemente sposata

Attualmente Can Yaman è single. Dopo la storia con Diletta Leotta non si è più legato ‘seriamente’ ad alcuna donna. La conduttrice di Dazn, invece, ha messo su famiglia. Si è sposata con il calciatore tedesco Loris Karius con il quale ha avuto la figlia Aria.