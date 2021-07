Can Yaman non è più il re delle soap: ecco chi ha preso il suo posto

Brave and Beautiful e Love is in the air hanno ormai preso il posto di Can Yaman ed il suo Mr. Wrong – Lezioni d’amore. Le nuove soap opere turche non solo hanno convinto i telespettatori di Canale 5, ma hanno anche messo sul trono dei più belli i loro rispettivi protagonisti maschili: Kivanc Tatlitug e Kerem Bursin.

Can Yaman perde quindi il primato di re delle soap. Da diversi anni ormai il divo turco è stato protagonista dei pomeriggi televisivi estivi di Canale 5. Prima con Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, poi con Daydreamer – Le ali del sogno, quindi con Mr. Wrong.

Purtroppo proprio quest’ultima dizi non sembra aver convinto del tutto i telespettatori. I non entusiasmanti risultati d’ascolto in Turchia hanno portato alla chiusura anticipata della soap che, infatti non ha visto una seconda stagione. Canale 5 aveva puntato sempre su Can Yaman per occupare i pomeriggi televisivi di Canale 5, ma i risultati poco entusiasmanti del suo Mr. Wrong, hanno portato ad un avvicendamento.

Ed ecco che al posto di Can Yaman sono arrivati altri due bellissimi made in Turkey. Kerem Bursin interpreta uno spigoloso architetto in Love is in the air, mentre Kivanc Tatlitug è Cesur in Brave and Beautiful. Il primo è volto di una nota catena di abbigliamento internazionale, oltre che protagonista in diverse pellicole cinematografiche.

Mentre il secondo, Kivanc, grazie alla sua indiscutibile bellezza (che lo fa apparire quasi più un discendente dei vichinghi anziché degli ottomani) viene definito il Brad Pitt del Medioriente. Grazie a questo cambio di passo, la rete ammiraglia Mediaset è riuscita nuovamente a vincere la battaglia degli ascolti.

Segno questo che non solo la narrazione delle due nuove soap opera hanno convinto i telespettatori italiani, ma anche che c’è grande interesse per i protagonisti delle dizi turche. Nel frattempo cosa sta facendo Can Yaman? Come è noto, ormai, il divo turco si sta preparando per interpretare il reboot di Sandokan.

Per entrare al meglio nel personaggio che fu un tempo di Kabir Bedi, Yaman si sta sottoponendo quotidianamente ad un duro allenamento fisico. Il tutto spesso documentato con delle Instagram Stories o foto condivise sul suo account ufficiale Instagram. Per la gioia delle numerose fan.