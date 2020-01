Can Yaman dopo il militare, il nuovo look e il messaggio alla madre: la foto

News Can Yaman, l’attore ha finito il militare e torna su Instagram

Pare che Can Yaman abbia finalmente finito il servizio miliare e che quindi possa tornare alla vita di tutti i giorni. Abbiamo visto recentemente l’attore turco a C’è posta per te in una puntata registrata, dove ha fatto impazzire i fan e le fan italiani e in cui ha mostrato ancora una volta la sua indiscutibile gentilezza. Molto probabilmente lo vedremo anche all’Isola dei Famosi 2020 sebbene sia ancora da chiarire la sua eventuale partecipazione a Ballando con le stelle: che cosa deciderà di fare l’attore di Ferit Aslan di Bitter Sweet? Si farà corteggiare ancora da Milly Carlucci, che conferma di essere una grande autrice oltre che conduttrice, oppure ha già accettato il reality show di Canale 5 che non sarà più condotto da Alessia Marcuzzi?

Can Yaman su Instagram: la bellissima foto con la mamma Güldem

In attesa di saperlo possiamo intanto ammirare Can in tutto il suo splendore su Instagram, dove l’attore è apparso senza barba e con i capelli cortissimi dopo aver prestato il servizio militare di cui si era tanto parlato qualche tempo fa. Can appare sorridente e soddisfatto assieme alla sua bellissima mamma Güldem – ricordiamo, una professoressa di lettere – dinanzi a una statua in un bel parco verde. L’uniforme odorava ancora di servizio militare ma lui ha subito voluto condividere un pensiero breve ma significativo per la donna che lo ha cresciuto: Canım annem, questo ciò che ha scritto. Il significato? “Mia cara mamma”, come a voler dire “grazie di esserci sempre in qualunque momento della mia vita”.

Il nuovo Can Yaman: senza barba e con capelli cortissimi

Tantissimi i complimenti all’attore, altrettanti i like alla foto e gli apprezzamenti all’aspetto stravolto: abbiamo sempre conosciuto Can o con i capelli alla Ferit oppure con il taglio lungo e raccolto; in tutti i casi aveva la barba che ora invece non c’è più. Niente che con il suo meraviglioso sorriso non possa sistemare. D’altronde quando uno è bello è bello sempre, no?