Can Yaman: dettagli, marca e valore della giacca donata a C’è posta per te

Ciclone Can Yaman a C’è posta per te: la star turca è stata ospite durante la puntata dello show in onda il 23 gennaio, innescando un’ondata di entusiasmo sia in studio sia nelle telespettatrici che lo hanno seguito da casa. D’altra parte non è un mistero che l’attore di Istanbul sia uno dei personaggi più amati dalle donne italiane che stravedono per lui. La performance di Can da Maria De Filippi ha convinto tutti e tutte. In particolare è stato apprezzato il gesto di regalare a Maria – donna a cui Yaman ha dato sostegno nella trasmissione di Canale 5 – la sua giacca scura. A proposito, da dove viene quel capo di abbigliamento? Quanto vale? Chi lo ha confezionato?

Yaman, prima di congedarsi da C’è posta per te, ha domandato a Maria quale cosa volesse in regalo, invitandola a scegliere uno degli oggetti da lui indossati in puntata. La donna ha optato per la giacca. Così il divo se l’è sfilata, restando con una canottiera e i muscoli in bella vista (per il piacere di un impazzito parterre femminile).

Chi ha seguito lo show ha notato che la giacca donata è particolarmente originale: di colore scuro, mostra un grosso disegno nella parte sinistra; disegno dai contorni bianchi, che pare richiamare le forme delle sculture greco-latine. Il capo è stato creato da Ilker Bilgi, che è uno stilista nonché manager di Yaman. I due lavorano spesso in simbiosi.

Ilker Bilgi, sul suo profilo Instagram, è solito pubblicare alcuni abiti utilizzati da Can nelle sue uscite pubbliche (spesso hanno dei richiami al tema delle ali, richiami che si riallacciano alla soap opera DayDreamer – Le ali del sogno. La giacca in questione invece non ha tale rimando). Lo stilista, però, non fa mai accenno al prezzo o alla possibile vendita dei capi messi in mostra. Quindi? Che valore può avere la giacca sfoggiata dal divo turco a C’è posta per te?

Impossibile dirlo: senza dubbio è un abito fatto su misura e di valore, che però resta difficile da calcolare. Anche perché solo il fatto che sia stato indossato da Yaman lo rende un oggetto cult che potrebbe valere una cifra pari a qualche migliaio di euro.