Can Yaman “irreperibile da giorni: via dalla casa di Roma, colpa delle fan”

Can Yaman non ce la farebbe più a sopportare le intromissioni nella sua vita privata da parte di alcune agguerritissime sue stesse fan. Addirittura, come riferisce l’esperto di gossip attivo su Instagram Alessandro Rosica, da giorni “è irreperibile”, avendo deciso di allontanarsi dalla sua casa romana che si trova di fronte al Colosseo. Rosica sottolinea di avere saputo della vicenda da fonti certe, aggiungendo che la star turca di DayDreamer – Le ali del sogno sarebbe sempre più esausto e infastidito dai continui disturbi da parte di alcune sue ‘seguaci’.

Sempre l’esperto di gossip, rende noto che la star turca starebbe seriamente pensando di cambiare casa e che starebbe cercando una nuova abitazione, sempre nella Capitale, in un’area più riservata e meno battuta. In effetti l’attore è continuamente alle prese con l’entusiasmo esagerato di molte fan, che lo attendono ovunque, inondandolo di richieste (selfie, foto, autografi…). Una situazione di per sé non tragica, anzi per molti positiva. Viva la popolarità! Il punto è che la questione fan, per quel che riguarda Can Yaman, sta raggiungendo il parossismo.

Can Yaman braccato da paparazzi e fan

Da quando ha ottenuto vasta notorietà, il divo turco è continuamente braccato dalle ‘seguaci’ e dai paparazzi, vivendo perennemente sotto l’occhio degli obbiettivi e di quello delle tantissime donne che lo osannano come se fosse un vero e proprio mito terreno, in carne e ossa. La faccenda sta assumendo contorni al limite della sopportazione. Va bene l’affetto, ma a tutto ci deve essere un freno, anche all’esuberanza di chi adula. Questo il ragionamento che ci sarebbe dietro all’entourage di Yaman e dello stesso interprete.

Si ricorda inoltre che quando la star visse la chiacchieratissima relazione sentimentale con Diletta Leotta, tantissime sue followers Instagram si schierarono contro la conduttrice di Dazn, dando vita a gazzarre social assolutamente dimenticabili. A proposito della catanese e di Can, la love story si è sciolta come neve al solo nei mesi scorsi. La star turca non ha mai proferito una parola sui motivi che hanno portato il legame a sfilacciarsi. Zero dichiarazioni, zero interviste, silenzio di tomba.