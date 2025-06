Can Yaman innamorato? Esplode il gossip: lei è una nota dee-jay

Can Yaman ha una nuova fiamma? L’attore turco è stato pizzicato in discoteca mentre era intento ad abbracciare una ragazza mora. La foto rubata lascia trapelare una certa intimità tra i due e sui social i fan si sono scatenati ed ipotizzano che si tratti della nuova fidanzata per l’attore di Viola come il mare. Nel passato, ha fatto molto parlare la storia di Can con la conduttrice Diletta Leotta che, proprio ieri, ha festeggiato il suo primo anniversario di matrimonio con Loris Karius, dedicandogli un post romantico sui social.

Archiviata la relazione con la conduttrice sportiva e i gossip su un presunto flirt con la collega Francesca Chillemi, si torna a parlare della vita privata dell’attore turco, che è molto riservato al riguardo, con questo scatto che sta facendo tanto parlare in rete ed entusiasmare i fan che tanto seguono l’attore. Ma chi è la donna che Can Yaman abbraccia nella foto con un certo tipo di trasporto? La ragazza si vede di profilo, mentre tiene la testa appoggiata sul collo dell’attore.

Sara Bluma: chi è la ragazza pizzicata con Can Yaman

Come fa notare Fanpage, si tratta della deejay e producer Sara Bluma, nome d’arte di Sara Chichani, nota nel panorama della musica elettronica europea. É lei ad aver ideato il Boudoir, un format per un pubblico adulto che rappresenta un mix tra musica elettronica, burlesque e cabaret. La carriera della presunta nuova fiamma di Can Yaman è iniziata ad Ibiza nel 2018: è qui che si esibiva nei locali più di tendenza dell’isola.

Da qui un contratto come resident dj al The Sanctuary Eco Retreat. Poi nel 2022 ha pubblicato l’album di debutto Teenage Dream, che l’ha fatta conoscere e portata al successo come dj. Galeotta sarebbe stata la serata passata allo Shati Beach Club di Castel Volturno, locale in provincia di Caserta dove la dj ha lavorato in passato: è lì che i due sono stati fotografati insieme, avvolti in un abbraccio. A condividere la foto è stato proprio l’account social del club.

Non si sa però come la dj e Can si siano conosciuti. Di certo, vista la reciproca riservatezza, i fan dovranno scoprirlo da soli. Così come hanno fatto incuriositi dalla donna che è ritratta con l’attore che li ha spinti a riversarsi sul profilo social del locale partenopeo per chiedere informazioni sulla mora in questione. Insomma, non basta un abbraccio per comprendere di che natura sia il rapporto tra i due. Magari si tratta solo di un’amicizia o magari è la volta buona che l’attore turco si innamori. Chissà. Lo scopriremo presto, alla prossima paparazzata.