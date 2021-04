Can Yaman furioso e tormentato: Diletta Leotta l’ha usato? Nuovi gossip

È già finita la relazione tra Diletta Leotta e Can Yaman? Secondo Dagospia e varie indiscrezioni sì, tanto che la conduttrice sportiva avrebbe già voltato pagina. Secondo le ultime bombe, l’attore turco sarebbe stato scaricato da lei e già sostituito con Ryan Friedkin, figlio del proprietario della Roma Dan Friedkin. Una indiscrezione clamorosa che segnerebbe la fine del legame tra il volto di Daydreamer e quello di punta di DAZN. Al momento dai diretti interessati non è arrivato alcun commento a tutto questo.

Dopo la proposta di matrimonio, secondo il settimanale NuovoTv, Diletta Leotta avrebbe ingranato la retromarcia. Can Yaman non avrebbe gradita la brusca frenata della sua compagna quando le ha chiesto la mano con un anello di 40mila euro. Un gesto istintivo e romantico che la ventottenne non avrebbe gradito, chiedendo di rallentare con i tempi. Comprensibile, da un certo punto di vista, visto che stanno insieme da pochi mesi. La prudenza della ragazza sarebbe stata letta da parte dell’uomo come un rifiuto. Proverebbe rabbia e avrebbe anche un grande dubbio che lo tormenta:

“Pare che si sia sentito usato dalla conduttrice che all’inizio della loro storia avrebbe approfittato dalla fama di Can per aumentare la sua visibilità, salvo tirarsi indietro sul più bello”

Gli ammiratori appaiono divisi: c’è chi comprendono le perplessità di Diletta e chi condivide i dubbi di Yaman. La presentatrice, pare, non abbia alcuna intenzione di far pianificare la sua vita a un altro. Per lei l’amore è importante, ma il lavoro e la carriera lo sono altrettanto. Tra le trasferte sportivi e gli impegni legati alla radio, Diletta ha le idee chiare sul futuro: una lucidità che ha dimostrato in tempi non sospetti, quando ha lasciato Sky per DZAN.

Adesso, però, il gossip parla di un altro uomo accanto alla ragazza. Dopo aver metabolizzato, Can Yaman è tornato sui social. L’attore avrebbe preso una decisione, ovvero quella di concentrarsi sui suoi prossimi impegni professionali. Su tutti Sandokan, le cui riprese dovrebbero iniziare in estate tra gli studi di Formello, alle porte di Roma, e i Caraibi.

Intanto si appresta a riconquistare il pubblico italiano. AL termine delle puntate di Daydreamer, farà compagnia ai telespettatori di Canale 5 con Mr Wrong, telenovela già andata in onda in Turchia dici è protagonista assieme a Ozge Gurel. Entrambi li abbiamo già visti in Bitter Sweet.