Can Yaman, come è cambiato l’attore nel tempo: tutte le foto

Can Yaman, il 31enne affascinante attore turco di fama internazionale, ha interpretato nel corso della sua carriera personaggi molto diversi tra loro. In ogni serie di cui è stato protagonista, si è dovuto calare in ruoli differenti. A cominciare da quello di Bedir Kocadag, nella serie tv Gonul Isleri.

Nella prima serie tv interpretata, Gonul Isleri appunto, Can, sebbene non abbia ricoperto un ruolo da protagonista principale, si è distinto per la sua innegabile bravura nella recitazione. Il ruolo interpretato era quello di un giovane ragazzo, riservato e con vari problemi personali.

Dismessi i panni di Bedir, nel giro di poco tempo indossa quelli di Yalin Aras. Personaggio chiave nella serie tv turca Inadina Ask. Can interpreta qui il ruolo di un giovane ingegnere che si trova a dirigere l’azienda familiare insieme alla sorella e al cugino.

Anche in questo caso il personaggio interpretato dovrà mettersi a confronto con le difficoltà incontrate nella vita affettiva. Nel farlo, però, metterà in mostra tutto il suo acume, arguzia e il carattere deciso e forte. A tratti anche testardo.

Nella terza serie televisiva interpretata, Hangimiz Sevmedik, l’affascinante attore turco, che presto si cimenterà nel reboot di Sandokan, ha impersonato il ruolo di Tarik Cam. Un ragazzo che si è appena laureato e che ha intenzione di unirsi in matrimonio con l’amore della sua vita.

Nella successiva dizi interpretata, Bitter Sweet, Yaman si è calato nei panni di Ferit Aslan. Quest’ultimo è un ricco uomo d’affari, a capo della società Pasula Holding. Le caratteristiche peculiari del personaggio interpretato tracciano la figura di un uomo rigoroso, tutto di un pezzo e ossessionato dall’ordine.

La sua vita però è destinata a cambiare quando incontra la cuoca Nazli, che lo aiuta anche a gestire i rapporti con il piccolo Bulut, nipote di Ferit. In questa serie tv il look di Aslan è molto curato ed elegante, esaltando così anche la bellezza e l’innata eleganza di Can Yaman.

Nella quinta soap opera interpretata, Daydreamer – Le ali del sogno, il divo turco interpreta il ruolo del sensuale e affascinante Can Divit. In questa serie tv, il look di Yaman è completamente stravolto e rompe del tutto con gli schemi più rigidi e stereotipati dei look e degli outfit del passato.

Can Divit è un famoso fotografo a cui viene affidato dal padre il delicato incarico di riportare in auge l’agenzia pubblicitaria di famiglia, messa a dura prova da uno spionaggio industriale. Durante questo percorso, Can si imbatte in Sanem Aydin, una giovane copywriter, di cui si innamorerà perdutamente.

Una storia d’amore, la loro, che vedrà però molti colpi di scena. Se la sceneggiatura di Daydreamer sta facendo sognare milioni di fan e telespettatori, altrettanto fa il look decisamente selvaggio di Divit. Per rendere ancor più realistico e peculiare il personaggio, Can ha fatto tatuare sul suo petto un’aquila. Oltre che indossare svariati accessori, che ormai sono diventati trendy.

Come ha più volte dichiarato nel corso delle sue interviste, Yaman mette sempre qualcosa di suo nei personaggi che interpreta. Stessa cosa è accaduta anche con Ozgur Atasoy, il personaggio interpretato nell’ultima dizi Bay Yanlis. Can non è più un fotografo giramondo, ma un giovane ristoratore donnaiolo, che trova in una inaspettata vicina di casa, la chiave di svolta della sua vita.

Anche in questo caso gli outfit indossati dal personaggio di Atasoy (magliette smanicate, accessori ricercati, occhiali etc) hanno creato un personaggio unico nel suo genere.