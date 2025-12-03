Can Yaman e Sara si sono lasciati, parla lui: “Cosa cerco ora”

Grande successo per Sandokan su Rai 1, con protagonista Can Yaman e altri attori noti sulla scena internazionale. L’attore turco torna così in scena sul piccolo schermo italiano, che tanto ha sognato di conquistare in passato. Ma mentre la sua vita lavorativa sembra andare per il verso giusto, ecco che l’aspetto sentimentale non porta gli stessi risultati. Infatti, a quanto pare, la sua nuova relazione con Sara Bluma – al secolo Chichani – è finita.

Mentre si gode il successo di Sandokan, Yaman si lascia andare a varie interviste. A Domenica In, Mara Venier ha fatto notare la sua paura di parlare della vita privata. Pertanto, la conduttrice ha preferito non indagare troppo. Ora sul nuovo numero del settimanale Diva e Donna, ecco che spunta la verità su ciò che sta accadendo nell’aspetto sentimentale della vita dell’attore turco, tanto amato in Italia e nel suo Paese.

“Con Sara è finita, ora cerco un vero amore”, questo è ciò che si legge stampato sulla copertina della nota rivista. Dopo aver archiviato definitivamente la sua chiacchierata love story con Diletta Leotta e i vari gossip sul presunto flirt con Francesca Chillemi, Can sembrava aver trovato di nuovo l’amore. A far breccia nel suo cuore era stata la dj algerina, con la quale ha trascorso un’estate di passione.

In questi giorni, però, già si parlava di una crisi in corso tra i due. I fan hanno iniziato a porsi due domande, di fronte a una serie di indizi, legati al mondo dei social network. Tra questi c’è stato l’unfollow reciproco. Infatti, Yaman e Sara hanno iniziato a non seguirsi più su Instagram e questo dettaglio, nel 2025, rappresenta un gran bell’indizio. Un gesto importante che ha confermato i vari sospetti. Non solo, Sara Bluma ha anche chiuso il suo profilo social, poco dopo, sparendo.

L’ultima volta che i due sono stati visti insieme risale al 29 ottobre, quando hanno condiviso una foto scattata a Tenerife, durante una visita istituzionale al Cabildo. Dopo di che, nessuno dei due ha più parlato di questa relazione. Prima di cancellare il suo profilo social, inoltre, Sara aveva condiviso una poesia che appariva malinconica e che faceva da riflessione sulla sua vita sentimentale:

“Mi devo delle scuse per tutte le volte che ho messo gli altri al primo posto e ho lasciato me stessa indietro… Per aver dubitato del mio valore e per essermi accontentata di meno di quanto meritassi… Sto imparando a trattare me stessa con la stessa gentilezza che io do a tutti gli altri”

Insomma, tutto faceva pensare che Can Yaman e Sara, che erano a un passo dal matrimonio, fosse finita. Ora la copertina del nuovo numero del settimanale Diva e Donna conferma che l’attore turco ha detto addio alla dj di origini algerine e che è di nuovo alla ricerca del grande amore. Va anche detto che la loro relazione è stata, soprattutto all’inizio, caratterizzata da varie polemiche.

Questo perché Sara, che ha già un figlio, ha dovuto difendersi dalle accuse legate alla sua precedente relazione, dichiarando di non aver mai tradito l’ex compagno con Yaman di aver subito violenze fisiche e psicologiche.