Can Yaman e Sara Bluma, nozze lampo: l’annuncio sorprende tutti

Can Yaman sposerà la neo fidanzata Sara Bluma. A rivelarlo è lo stesso attore turco, come riferito dal magazine Oggi. Il divo di Sandokan va di fretta ed ha intenzione di suggellare con un matrimonio ‘lampo’ la relazione con la deejay 31enne. La coppia è stata molto chiacchierata dal gossip in questi giorni per varie vicende, alcune anche molto delicate. Ma si proceda con ordine. Il divo turco ‘bello e impossibile’ era single da anni e non sembrava avere piani di vita coniugale. L’incontro con la dj ha cambiato tutto.

I due sono stati travolti dalla passione e pochi giorni fa sono usciti allo scoperto. Successivamente lei ha pubblicato degli scatti su Instagram in cui si è mostrata con dei lividi. Ha sostenuto che nella precedente relazione, quella vissuta con il padre di suo figlio, sia stata vittima di violenze fisiche e psicologiche. Inoltre ha raccontato che l’ex la ostacola nel vedere il suo frutto d’amore. In tale contesto sono germogliata anche indiscrezioni maligne che hanno sussurrato che la persone che prima stava con Bluma era amica dell’attore turco e che quest’ultima le avrebbe ‘rubato’ la compagna. “Cattiverie”, ha chiosato Yaman.

Can Yaman convolerà a nozze con la fidanzata Sara Bluma

“Le chiederò la mano anche ufficialmente questi giorni“, ha rivelato il divo al magazine Oggi, aggiungendo che quella con Sara Bluma è una storia importante. Era dai tempi della relazione con Diletta Leotta che il popolare attore non usciva ufficialmente allo scoperto con una fidanzata ‘ufficiale’. In questo momento sembra che la coppia si trovi in Turchia, Paese originario di Can Yaman. In particolare starebbe trascorrendo dei giorni a Bodrum e Istanbul. L’attore starebbe presentando la compagna alla sua famiglia.

“Visto che arrivano degli insulti pesanti, volevo chiarire. Così non si alimentano ancora di più delle cattiverie e delle violenze nei confronti di una donna”, ha sottolineato Yaman a proposito dell’intenzione di convolare a nozze con la deejay.

Pochi giorni fa Can Yaman, quando Bluma ha sostenuto di essere stata vittima di violenze da parte dell’ex, le ha indirizzato pubblicamente un messaggio di vicinanza: “Ti amo, ti sosterrò sempre”. Inoltre aveva smentito la voce secondo cui la love story con la deejay sarebbe nata mentre lei stava ancora assieme al padre di suo figlio: “Ho conosciuto Sara in un concerto due mesi fa, non un anno fa. L’ex compagno non è mai stato amico mio”.