Can Yaman e Leotta “ospiti” da Toffanin, ma la storia potrebbe essere finita

Si parla di un’ospita in pompa magna per aprire la prossima stagione di Verissimo, ma alcune voci vorrebbero la coppia al capolinea

Can Yaman e Diletta Leotta sempre più protagonisti del torrido gossip estivo del Bel Paese. Nelle scorse ore è trapelata l’indiscrezione – riportata da Blasting News – che ha spiegato che Silvia Toffanin starebbe facendo carte false per aprire la prossima stagione di Verissimo (che da settembre raddoppia andando in onda anche la domenica pomeriggio) con la coppia formata dalla star turca e dalla conduttrice di Dazn. Certo, vista la popolarità di cui godono sia la 29enne catanese sia l’attore di DayDreamer – Le ali del sogno, sarebbe un colpaccio. A ‘gelare’ l’ipotesi, però, ci ha pensato Alessandro Rosica, esperto di gossip attivo su Instagram con il seguitissimo profilo ‘Investigatoresocial’.

Nelle scorse ore Rosica ha assicurato di aver avuto notizie certe da fonti attendibili sul fatto che Can e Diletta si sarebbero lasciati. Una vera e propria bomba tinta di rosa. ‘Investigatoresocial’ ha aggiunto dell’altro, sostenendo che la rottura sarebbe giunta dopo un litigio accesso. “Lo Yaman-Gate è finalmente finito”, ha chiosato Rosica che da mesi nutre la convinzione che la coppia non sia mai realmente esistita. O meglio, che sia esistita ma solo per le copertine. D’altra parte l’influencer non è il solo a portare avanti tale tesi.

Dall’altro lato ci sono coloro che credono che Yaman e la Leotta stiano realmente vivendo un amore da favola, ‘sporcato’ soltanto da malelingue invidiose. In questo turbinio di retroscena al veleno e scatti mozzafiato da fiaba contemporanea, si è persino parlato di nozze in vista per la star turca e la conduttrice. Qualche settimana fa qualcuno ha lasciato intendere che i fiori d’arancio sarebbero arrivati in tempi record, cioè quest’estate. La voce è poi andata a scemare, anche perché in quel periodo uscirono le foto di Diletta e Friedkin.

La vicenda fece molto rumore: ma sta con Can o con il vicepresidente della Roma Calcio? La domanda se la porsero in molti. Diletta reagì nervosamente allo scoop, prima prendendosela con i giornalisti e raccontando che l’americano era solo un suo amico. Poi (dopo che uscirono degli scatti inequivocabili di un bacio focoso), corresse il tiro, lasciando intendere che la frequentazione con Friedkin risaliva a prima che decollasse la love story con Yaman.

Fatto sta che di nozze non se ne è più parlato, fino a pochi giorni fa quando Diletta è volata in Turchia per conoscere i parenti del fidanzato. In quell’occasione è stato il padre dell’attore a menzionare nuovamente la parola matrimonio. “Il primo passo è stato fatto. Sono stati indossati gli anelli di fidanzamento. Spero che il matrimonio sia il prossimo anno”, ha spiegato il genitore. E adesso? Che succede? Davvero la coppia è saltata?