Can Yaman e Diletta Leotta, matrimonio: parla il padre dell’attore, la verità

Nozze in vista, cicogna in volo, amore a gonfie vele, relazione fasulla, liti, smentite, baci, fotografi etc etc… Il gossip su Can Yaman e Diletta Leotta impazza da mesi. Sulla coppia si è scritto di tutto e detto di tutto. Quel che è certo è che la star turca di DayDreamer e la conduttrice di Dazn si frequentano e che il rapporto (vero o presunto che sia) c’è. Di recente la 29enne catanese è anche volata in Turchia per conoscere i familiari dell’attore. A proposito di familiari, nelle scorse ore, il padre di Can ha parlato con un tabloid turco ed ha rilasciato delle dichiarazioni sulle eventuali nozze del figlio.

Recentemente, la cronaca rosa del Bel Paese ha parlato di un possibile matrimonio ad agosto 2021. Qualche settimana fa il gossip aveva anche mormorato che la madre di Diletta, con la figlia, stava pensando ai preparativi dell’evento nuziale. Al momento, però, non c’è alcuna data fissata per i fiori d’arancio. Insomma, chi credeva che sarebbero arrivati nel periodo estivo di quest’anno dovrà ricredersi. A confermarlo è stato anche il papà di Yaman.

“Il primo passo è stato fatto. Sono stati indossati gli anelli di fidanzamento”, ha dichiarato il genitore della star. “Spero che il matrimonio sia il prossimo anno”, ha concluso. Dunque, di fatto, attualmente non c’è alcun giorno x segnato sul calendario relativo alle nozze. E di conseguenza non c’è alcun preparativo in corso. Forse, di matrimonio, se ne sta parlando ma si è ben lontani da una decisione definitiva. Nulla di strano, se si considera che la coppia è sbocciata a inizio anno e dunque è rodata soltanto da pochi mesi di frequentazione. Sarebbe stato alquanto bizzarro il contrario, ossia che venisse celebrato un matrimonio così rapidamente.

Can Yaman e Diletta Leotta, la love story procede tra scetticismo e gossip

La coppia continua a far mormorare. C’è chi vede nella relazione una favola contemporanea e chi invece è tuttora nutre moltissimo scetticismo, convinto che la love story sia stata imbastita soltanto per un tornaconto di immagine e sponsorizzazioni. Diletta e Yaman continuano a professarsi innamorati e a farsi immortalare come due piccioncini dolcissimi.