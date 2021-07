Can Yaman e Leotta: “Coppia affiatata”, ma poi spunta un altro retroscena

Can Yaman e Diletta Leotta sono ancora al centro del gossip in questa estate 2021. Dopo il viaggio fatto in Turchia, si è parlato di una presunta crisi tra loro. In particolare, si è sentito parlare di liti e discussioni. Ma a poche ore da questa indiscrezione, ecco che arriva una segnalazione che andrebbe a smentire questa presunta crisi.

Can e Diletta avrebbero litigato ultimamente, ma beccati in un locale di Milano avrebbero dimostrato di essere ancora una coppia molto affiatata. La segnalazione arriva da Deianira Marzano, che su Instagram ha ricevuto un messaggio, con tanto di foto, da parte di un utente.

“Chi era lì ha affermato di aver visto una coppia affiatata e continuavano a scambiarsi baci e coccole”.

Questa indiscrezione sembra smentire l’aria di crisi tra Yaman e Leotta, ma ancora sono tanti coloro che non riescono a credere alla loro storia. Infatti, molti sono convinti che dietro ci sia solo la voglia di stare al centro del gossip.

Sebbene ci siano grossi dubbi e sospetti su questa coppia, Can e Diletta continuano a mostrarsi felici e spensierati, andando contro le critiche. Ma mentre arriva questa segnalazione, ecco che ne spunta subito un’altra.

A parlare ci pensa il fotografo Paolone. Sul suo account di Instagram condivide l’indiscrezione di Deianira e rivela un altro tipo di retroscena, che andrebbe ad alimentare ancora di più i sospetti di chi non ha mai creduto in loro.

Il fotografo si dice certo del fatto che i due abbiano recitato all’interno del famoso locale milanese, per farsi vedere da tutti come una coppia affiatata. Eppure, usciti alle 5, pare che non fossero poi così tanto uniti e complici.

In particolare, Paolone fa sapere che Can e Diletta sarebbero poi apparsi distaccati. Dopo di che, l’attore turco sarebbe tornato in hotel.

“Serata milanese con le amiche! È stato più facile recitare e farsi vedere affiatati! Usciti alle 5, non erano più affiatati ma distaccati e lui è tornato in hotel, lavoro terminato”

Sarà davvero così? Su questa segnalazione non ci sono foto che confermano, al momento, ma solo la parola del paparazzo. Mentre per quanto riguarda l’avvistamento all’interno del locale, in cui appaiono complici e uniti, c’è l’immagine condivisa da Deianira.

Chi nutre dei dubbi dovrà attendere per avere delle risposte. Sicuramente sono sempre di più le persone che trovano questa relazione finta e costruita, con l’unico scopo di avere un ritorno nel mondo del gossip.

Intanto, si parla di matrimonio per Diletta e Can. Ci sarebbe anche una data per la coppia dell’estate 2021. Non resta che attendere per scoprire se i due convoleranno davvero a nozze.