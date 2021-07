Can Yaman e Leotta al miele per l’Italia (ma si mormora di una pesante lite)

L’Italia vola sul tetto d’Europa, 53 anni dopo l’ultimo trionfo, quello del 1968. A Wembley, gli azzurri di Roberto Mancini sono diventati leggenda, battendo ai calci di rigore i ‘Maestri’ inglesi e consegnando alla storia un match mitologico. Un popolo intero, quello del Bel Paese, dopo il rigore che Gigio Donnarumma ha parato a Saka, è stato trasportato in un amen in paradiso. Tantissimi anche i vip che hanno omaggiato la nazionale via social. Naturalmente tra questi non poteva mancare Diletta Leotta, conduttrice di Dazn, nonché fidanzata della star turca Can Yaman.

La coppia ha postato su Instagram una fotografia al miele: la catanese e l’attore, per la finale di Euro 2020, si sono persino pitturati i visi con la bandiera tricolore. Alla fine è giunto il trionfo ed hanno festeggiato anche loro (Yaman ha origini turche ma è legatissimo all’Italia dove gode di grandissima popolarità). La scelta di postare il dolce scatto su Instagram dopo il trionfo azzurro arriva in una giornata particolare, dove si sono rincorse voci di una pesante lite innescatasi tra i due.

A sostenere che l’attore e la 29enne siciliana siano stati protagonisti nelle scorse ore di una lite pesante è il profilo Instagram InvestigatoreSocial, gestito da Alessandro Rosica, figura esperta di retroscena del mondo dello spettacolo. Rosica ha dichiarato che qualche giorno fa è arrivato il primo litigio tra Can Yaman e Diletta Leotta. Non solo: ha sostenuto che il diverbio sarebbe nato per la totale incongruenza di coppia, che “seppur finta “Devono” continuare…”

Sempre ‘InvestigatoreSocial’ ha aggiunto che il diverbio tra Can e Diletta si sarebbe consumato in due atti: prima con un confronto faccia a faccia, poi sarebbe proseguito al telefono. “Lui stanco, lei un po’ meno , comunque è una situazione che pesa e non facile da gestire“, ha scritto l’esperto gossipparo.

Rosica, da quando è divenuta pubblica la love story tra il turco e la catanese, ha sempre detto di non credere alla relazione, affermando che sia stata messa in piedi per finalità spettacolari e non per amore. Una presa di posizione che ha trovato alcuni seguaci che continuano a essere scettici. Dall’altro lato c’è chi è convinto che Yaman e la Leotta siano realmente una coppia affiatata. Il tempo darà tutte le risposte del caso.