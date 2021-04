Can Yaman e Leotta lontani: svelato il perché e cosa non va nella storia

Pare che tiri vento di burrasca tra Can Yaman e Diletta Leotta, la coppia più chiacchierata d’Italia. La relazione, nata tra mille polemiche (c’è addirittura chi sostiene che la love story sia stata creata ad hoc per le copertine dei magazine e per un ritorno di visibilità), vivrebbe una momento difficile. La conduttrice di Dazn si sarebbe persino sfilata l’anello che le ha donato il divo turco che, dal canto suo, forse stanco delle critiche e delle malelingue sui social, ha fatto terra bruciata sul web. Risultato? Ha chiuso temporaneamente i suoi profili. Ma che cosa avrebbe innescato la crisi?

Maurizio Sorge, paparazzo di vecchia data e personaggio molto vicino al mondo dei vip, sul suo blog Sorge Veritas, spiffera che all’origine dei dissapori ci sarebbe una questione di gelosia, scaturita da una “litigata”. “Lui gelosissimo della sua amata e con una cultura diversa da quella occidentale che Diletta vive, possessivo e passionale, mal si concilia con la carriera da Giornalista, Influencer e Personaggio Televisivo e, da donna, magari, ci gioca un po’”, si legge sul blog.

E pensare che fino a pochi giorni fa si parlava addirittura di nozze tra i due piccioncini. In effetti l’argomento ‘altare’ è parso piuttosto prematuro per un paio di motivi. Primo: la love story è sbocciata pochi mesi fa e pronunciare la parola matrimonio è sembrato alquanto strano e irrealistico; secondo: la star turca di DayDreamer è sempre stato riservatissimo circa la sua vita privata. Ma da quando ha allacciato la relazione con Diletta si è ritrovato catapultato a capofitto nel gossip nostrano. Innamorato pazzo o c’è dietro un secondo fine? Il quesito ci riporta al dubbio iniziale: Leotta e Yaman stanno insieme per davvero oppure no?

Alcune gole profonde, i cosiddetti ben informati, fin dal principio della tresca, come sopra accennato, hanno detto a più non posso che si trattava di una storia costruita a tavolino. Si sono pure avventurati in profezie interessanti, che, curiosamente, si stanno persino rivelando azzeccate. Ossia? Avevano pronosticato che si sarebbe iniziato a parlare di matrimonio, specificando però che le nozze non si sarebbero mai celebrate. Al momento non si sa se i fiori d’arancio giungeranno oppure no. C’è ben altro a cui pensare: Yaman e Diletta sono ancora una coppia o tutto è già svanito come neve al sole?