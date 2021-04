Can Yaman e Diletta Leotta hanno litigato? Indizi sulla crisi

Se all’inizio la loro storia d’amore ha fatto chiacchierare in molti, ora fa chiacchierare ancora di più il loro presunto allontanamento. Stiamo parlando della “coppia dell’anno”, Diletta Leotta e Can Yaman. I due, infatti, pare che non stiano passando attualmente un bel periodo.

Secondo alcune indiscrezioni, ci sarebbe un po’ di maretta tra i due. I dettagli non sono passati inosservati di fronte agli occhi vigili e attenti dei fan della coppia che speravano in quel lieto fine che già era stato preannunciato. Infatti, pochi giorni fa la star di Daydreamer aveva chiesto la mano della bella Diletta Leotta con tanto di anello da oltre 40 mila euro. La giornalista sportiva però avrebbe frenato la frettolosità del suo fidanzato, non mettendo in dubbio il loro amore ma semplicemente cercando di prendere tempo.

Ora, però le cose sembra che non stiano andando proprio per il verso giusto. Alcuni indizi, infatti, farebbero pensare ad una presunta lite fra i due. Diletta Leotta ieri mattina durante la diretta a Radio 105 ha dichiarato di non avere il morale a mille e di sentirsi un po’ giù.

Altri dettagli sono stati notati dai fan della giornalista e della coppia. Infatti, la Leotta non portava più l’anello di fidanzamento al suo dito. Ad aggiungersi a ciò il fatto che all’ultima foto della conduttrice radiofonica, che ha pubblicato su Instagram, manca anche il like del suo attuale fidanzato Can Yaman.

Tutti si chiedono quindi se ci sia aria di crisi tra i due. D’altra parte, a proposito dell’assenza di like dell’attore turco, c’è anche da dire che lo scatto è stato postato da Diletta nel pomeriggio mentre Can Yaman ha disattivato il suo account social poco prima, nella serata di ieri. Quindi, in teoria, non avrebbe comunque potuto mostrare il suo apprezzamento nei confronti della conduttrice radiofonica pubblicamente. Inoltre, non è la prima volta che la star di Daydreamer decide di prendersi una pausa dai social.

Un ultimo indizio riporta il presunto viaggio di Can Yaman in Turchia senza pubbliche motivazioni. Ciò ha insospettito ancora di più i fan. Questi infatti hanno dedotto che l’attore abbia bisogno di mettere un po’ di distanza tra lui e la sua fidanzata. I più tragici, invece, sospettano già la fine del rapporto.

In ogni caso nessuno conosce ancora la realtà dei fatti.