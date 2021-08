Can Yaman e Leotta, i retroscena finiscono su Rai1: “Amore costruito”

Can Yaman e Diletta Leotta finiscono chiacchierati anche su Rai Uno, nel corso della trasmissione Estate in Diretta, timonata dal tandem formato dal giornalista Gianluca Semprini e dalla conduttrice Roberta Capua. In studio, mercoledì 11 agosto, c’è stato anche Alessio Poeta, esperto di gossip, il quale non ha avuto parole tenerissime per il divo turco e la conduttrice di Dazn.

Yaman e Diletta, secondo gli ultimi sussurri della cronaca rosa, sarebbero giunti al capolinea (i diretti interessati non hanno né confermato né smentito la rottura). Da giorni sono separati e lontani, conducendo le vacanze estive ognuno per i fatti propri. La Leotta è stata in Sardegna, a Montecarlo e a Catania, sua città di origine, viaggiando con delle amiche e stando in famiglia.

Can è stato in Sardegna – ma non nello stesso momento in cui sull’isola c’era Diletta – e poi ha fatto ritorno in Turchia per completare il ciclo vaccinale. I due non si vedono da parecchi giorni e tutto fa credere che il legame si sia sfilacciato.

Per Poeta, però, forse la relazione non c’è mai nemmeno stata. Non è l’unico tra gli esperti di gossip a credere che la love story sia stata architettata a tavolino, per conquistare le copertine dei magazine e di conseguenza maggiore notorietà e popolarità.. “Allora, in pochi credono alla relazione, diciamo la verità. C’è dell’amicizia e non si è capito se c’è anche l’amore”, ha dichiarato il giornalista Poeta, lasciando piuttosto sorpresa Roberta Capua. E ancora: “Sembra tutto un po’ costruito, frasi perfette, fotografi al seguito…”

Diletta e Can, dalle voci di matrimonio al silenzio tombale

E pensare che fino a pochi giorni fa, in merito al rapporto tra il divo turco e la conduttrice in forza a Dazn, si parlava addirittura di eventuali nozze. Anche in quel caso si drizzarono diverse antenne: tanti coloro che hanno creduto a una messa in scena, anche perché la storia, vera o finta che sia, è in piedi da pochi mesi e il solo sussurrare la parola matrimonio è parso alquanto fuori luogo. Fatto sta che dei fiori d’arancio non c’è nemmeno l’ombra. Da un po’ di giorni non c’è nemmeno l’ombra di un rapporto sentimentale. La favola è finta?